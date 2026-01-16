Минтруд назвал самую высокооплачиваемую отрасль Башкирии по итогам 2025 года

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ опубликовало статистику доходов жителей республики за 10 месяцев 2025 года. Самой высокооплачиваемой сферой стала добыча полезных ископаемых — зарплаты здесь на 49% выше среднего показателя по региону.
Кто зарабатывает больше всех
По данным ведомства, рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами выглядит так:
- Добыча полезных ископаемых — 107 700 рублей.
- Информация и связь (IT) — 99 000 рублей.
- Финансовая и страховая деятельность — 97 600 рублей.
Нефтяники и газовики удерживают лидерство с большим отрывом. Их доходы превышают среднюю зарплату по республике почти в полтора раза.
Где зарплаты растут быстрее
Минтруд зафиксировал сферы, где работодатели активнее всего повышали оклады в 2025 году. Лидерами по темпам роста стали не промышленные гиганты, а сфера услуг и сельское хозяйство:
- Прочие услуги (ремонт техники, парикмахерские, химчистки) — рост на 24,5%.
- Сельское и лесное хозяйство, рыболовство — рост на 20,4%.
- Водоснабжение и утилизация отходов — рост на 14,8%.
Ситуация в регионе
Средняя начисленная зарплата в Башкирии составила 72 323 рубля. По сравнению с 2024 годом она выросла на 10,8%.
В Приволжском федеральном округе (ПФО) Башкирия занимает седьмое место по уровню доходов. Республику опережают соседние регионы:
- Татарстан — 86 900 рублей.
- Пермский край — 80 800 рублей.
Отставание от среднероссийского уровня сохраняется: в среднем по стране зарабатывают более 96 000 рублей.
Справка
Темпы роста зарплат в республике замедлились. Если в 2025 году номинальный рост составил 10,8%, то годом ранее, в 2024-м, этот показатель был почти в два раза выше — 17,9%. Это говорит о том, что зарплатная гонка работодателей, характерная для предыдущих лет, начала остывать.
Разрыв в доходах между сырьевым сектором и остальными отраслями остается значительным. Пока сотрудники добывающих компаний получают более 100 тысяч, работники бюджетных сфер и сферы услуг в среднем зарабатывают существенно меньше, несмотря на высокий процент индексации окладов в сервисном сегменте.