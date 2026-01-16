0
Минтруд назвал самую высокооплачиваемую отрасль Башкирии по итогам 2025 года

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения опубликовало данные по заработным платам. Лидером стала добывающая промышленность, а максимальный рост доходов зафиксирован в сфере услуг.
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ опубликовало статистику доходов жителей республики за 10 месяцев 2025 года. Самой высокооплачиваемой сферой стала добыча полезных ископаемых — зарплаты здесь на 49% выше среднего показателя по региону.

Содержание
  1. Кто зарабатывает больше всех
  2. Где зарплаты растут быстрее
  3. Ситуация в регионе
  4. Справка

Кто зарабатывает больше всех

По данным ведомства, рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами выглядит так:

  • Добыча полезных ископаемых — 107 700 рублей.
  • Информация и связь (IT) — 99 000 рублей.
  • Финансовая и страховая деятельность — 97 600 рублей.

Нефтяники и газовики удерживают лидерство с большим отрывом. Их доходы превышают среднюю зарплату по республике почти в полтора раза.

Где зарплаты растут быстрее

Минтруд зафиксировал сферы, где работодатели активнее всего повышали оклады в 2025 году. Лидерами по темпам роста стали не промышленные гиганты, а сфера услуг и сельское хозяйство:

  • Прочие услуги (ремонт техники, парикмахерские, химчистки) — рост на 24,5%.
  • Сельское и лесное хозяйство, рыболовство — рост на 20,4%.
  • Водоснабжение и утилизация отходов — рост на 14,8%.

Ситуация в регионе

Средняя начисленная зарплата в Башкирии составила 72 323 рубля. По сравнению с 2024 годом она выросла на 10,8%.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) Башкирия занимает седьмое место по уровню доходов. Республику опережают соседние регионы:

  • Татарстан — 86 900 рублей.
  • Пермский край — 80 800 рублей.

Отставание от среднероссийского уровня сохраняется: в среднем по стране зарабатывают более 96 000 рублей.

Справка

Темпы роста зарплат в республике замедлились. Если в 2025 году номинальный рост составил 10,8%, то годом ранее, в 2024-м, этот показатель был почти в два раза выше — 17,9%. Это говорит о том, что зарплатная гонка работодателей, характерная для предыдущих лет, начала остывать.

Разрыв в доходах между сырьевым сектором и остальными отраслями остается значительным. Пока сотрудники добывающих компаний получают более 100 тысяч, работники бюджетных сфер и сферы услуг в среднем зарабатывают существенно меньше, несмотря на высокий процент индексации окладов в сервисном сегменте.

