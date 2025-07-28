Минтруд: МРОТ в Башкирии может достичь 31 156 рублей в 2026 году

В 2026 году МРОТ в Башкирии превысит 31 000 рублей. Это изменение, направленное на борьбу с бедностью, повлияет на доходы 4,6 миллиона россиян, а также на расчёт социальных выплат

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Башкирии в 2026 году значительно вырастет, превысив 31 000 рублей. Согласно законопроекту, опубликованному Минтрудом России, федеральный МРОТ увеличится на 20,7% и достигнет 27 093 рублей. С учетом уральского коэффициента 1,15, действующего в республике, показатель для Башкирии составит 31 156 рублей 95 копеек. Эти изменения затронут около 4,6 миллиона работников по всей стране.

Почему МРОТ вырастет?

Основная цель повышения МРОТ — борьба с бедностью и обеспечение достойного уровня жизни работающего населения. Расчет нового МРОТ основан на формуле, согласно которой он не должен быть ниже 48% от медианной заработной платы за предыдущий год. По словам министра труда Антона Котякова, такой рост превышает уровень инфляции.

Влияние уральского коэффициента

В Башкирии к федеральному МРОТ применяется уральский коэффициент 1,15. Этот коэффициент (15%) призван компенсировать повышенные расходы на жизнь в регионах с суровыми климатическими условиями. Благодаря ему МРОТ в Башкирии значительно выше федерального показателя. Для бюджетников минимальная заработная плата не может быть ниже этой суммы при условии полной отработки. В некоторых северных районах Башкирии коэффициент может быть выше (например, до 1,7 в закрытом городе Межгорье), что еще больше увеличит МРОТ.

Как повышение МРОТ повлияет на доходы и выплаты?

Рост МРОТ напрямую отразится на размере многих социальных выплат, поскольку они привязаны к этому показателю. Например:

Пособие по безработице: минимальное может вырасти до 1887 рублей (при условии инфляции 7% в 2025 году), максимальное — до 16 097 рублей в первые три месяца.

Больничные и декретные выплаты будут рассчитываться исходя из новой, более высокой базы.

Это также может привести к корректировке региональных пособий, например, на детей от 3 до 7 лет.

По оценкам экспертов, увеличение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета республики на социальные нужды.

МРОТ в Башкирии на фоне других регионов

Благодаря уральскому коэффициенту, Башкирия окажется среди лидеров по размеру МРОТ среди регионов, не имеющих полярных надбавок. Например, в соседней Свердловской области с аналогичным коэффициентом 1,15 МРОТ также превысит 31 000 рублей, тогда как в Москве, где нет уральского коэффициента, он составит 27 093 рубля. В то же время в регионах Крайнего Севера, таких как Якутия, МРОТ с коэффициентом до 2,0 может достигать 54 000 рублей.

Последствия для бизнеса и рынка труда

Для бизнеса повышение МРОТ означает рост затрат на заработную плату, особенно в секторах с низкооплачиваемым трудом, таких как сельское хозяйство и розничная торговля. Это может привести к некоторому росту цен в этих отраслях. С другой стороны, ожидается стимулирование рынка труда: прогнозируется снижение текучести кадров, повышение мотивации сотрудников и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Эволюция МРОТ и дальнейшие планы

С 2020 года федеральный МРОТ в России вырос с 12 130 рублей до прогнозируемых 27 093 рублей в 2026 году. Это часть федеральной стратегии по повышению МРОТ. В Башкирии обсуждается введение дополнительных региональных надбавок для отдельных категорий специалистов, таких как IT-специалисты и учителя, чтобы МРОТ соответствовал реальной медианной зарплате в республике.

Учет инфляции и экономических рисков

Формула расчета МРОТ (не менее 48% медианной зарплаты) уже учитывает инфляцию косвенно. Однако в 2026 году возможны дополнительные корректировки из-за внешних факторов, таких как санкции или изменения цен на энергоносители.