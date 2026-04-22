Минтруд Башкирии предложил закрепить список приоритетных работодателей

Министерство семьи, труда и социальной защиты Башкирии разработало перечень из 90 организаций, которым центры занятости будут обеспечивать кадры в первую очередь.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии направило в республиканское правительство проект постановления о списке приоритетных работодателей. Документ, определяющий предприятия, которым центры занятости будут в первую очередь обеспечивать специалистов, опубликован на официальном портале органов государственной власти республики.

Реестр включает 90 организаций, сообщает Коммерсант-Уфа. Среди них — государственные: «Башавтотранс», «Башспирт», санаторий «Янган-Тау». В список вошли предприятия контура «Ростеха»: ОДК-УМПО, УППО, УАП «Гидравлика», КумАПП. Представлены также «дочерние» компании «Башнефти» и структуры «Росхима» — «Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават», СНХЗ. Наряду с ними в перечне значатся частные организации, в том числе «Уфанет», «Уфимкабель» и торговая сеть «Магнит».

Согласно пояснительной записке к проекту, перечень сформировали на основе действующих списков градообразующих и системообразующих предприятий, а также организаций, испытывающих потребность в кадрах и вовлечённых в реализацию национального проекта по технологическому лидерству России.

По оценке ведомства, принятие документа позволит службам занятости выстроить системную работу по укомплектованию указанных предприятий персоналом в условиях нехватки квалифицированных специалистов.

Напомним, безработица в Башкирии во втором квартале 2025 года составила 1,6% — это умеренно низкий показатель. Для сравнения, в 2024 году республика показывала 1,4%, входя в топ-10 регионов с минимальной безработицей.

В Башкирии фиксируется острый дефицит в отдельных отраслях. В сфере ЖКХ острый дефицит кадров заставил компании увеличить зарплатные предложения на 39 процентов — до 65 082 рублей, а спрос на специалистов за год вырос в 2,3 раза (на 127%).

По данным Росстата и Минтруда России, российский рынок труда вошел в 2026 год с рекордно низкой безработицей около 2,2–2,4% и устойчивым дефицитом рабочей силы, который оценивается от 1,5 до 3,1 млн человек к концу десятилетия.

В 2025 году в программу «Приоритет 2030» вошли сразу четыре вуза республики — БГМУ, УУНиТ, УГНТУ и БГАУ. При этом впервые в программу включили БГАУ, тогда как остальные три вуза участвовали в ней ранее.