Новости

Минстрой снизил нормативную стоимость жилья в Башкирии на 176 рублей

Минстрой скорректировал норматив стоимости жилья в Башкирии. Снижение на 176 рублей народ оценил — как раз хватит на чипсы или пару сникерсов.
строящийся дом
Соцсети в Башкирии гудят после нового жеста от Минстроя. Чиновники предложили урезать нормативную стоимость квадрата на 176 рублей, и народ тут же оценил масштаб щедрости. Теперь, по мнению горожан, можно позволить себе немного больше.

Люди иронизируют, что на такую экономию получится шикануть. Одни подсчитали, что это эквивалент пачки чипсов или плитки шоколада. Другие уже планируют на «спасённые» деньги купить хлеб с молоком, чтобы больше не «упахиваться на работе».

Если без сарказма, то речь идёт о нормативе стоимости жилья на четвёртый квартал 2025 года. Этот показатель — не рыночная цена ваших квартир. Его используют для расчёта субсидий льготникам: молодым и малоимущим семьям. Именно от этой цифры зависит размер государственной помощи.

В Приволжском федеральном округе республика с этим показателем оказалась на четвёртом месте. Нас обогнали соседи. Самый высокий прайс на квадратный метр зафиксирован в Татарстане — 151 225 рублей.

Серебро у Пермского края с их 135 517 рублями. Бронзу взяла Нижегородская область, где норматив установили на отметке 130 445 рублей.

