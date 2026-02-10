0
4 часа
Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний из-за роста налогов

Глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал идею депутатов разрешить управляющим компаниям менять тарифы. Причина — рост налогов и риск потери качества услуг.
Министр строительства Ирек Файзуллин согласился с предложением депутатов разрешить управляющим компаниям повышать цены на обслуживание жилья. Организации не справляются с нагрузкой после налоговой реформы и введения НДС, поэтому тарифы на содержание и ремонт домов требуют пересмотра. Заявление прозвучало на заседании профильного комитета Госдумы.

Почему Ирек Файзуллин и Минстрой поддержали рост тарифов

Инициатором обсуждения стал депутат ЛДПР Владимир Кошелев. Он объяснил, что недавние изменения в налоговом законодательстве сделали управляющие компании плательщиками НДС. Расходы бизнеса выросли, но компенсировать их за счет тарифа компании не могут. В отличие от поставщиков воды или тепла, чьи расценки регулирует государство, жилищники работают по ценам, которые утверждают собственники квартир на общем собрании.

Сложилась ситуация, когда расходы выросли принудительно, а доходы остались прежними. По словам Кошелева, у компаний два пути: снижать качество уборки и ремонта или работать в убыток и банкротиться. Ирек Файзуллин признал проблему и подтвердил, что без корректировки цен качество обслуживания домов упадет.

Как изменится плата за содержание жилья и уборку подъездов

Если инициативу одобрят, в квитанциях вырастет сумма в строке «Содержание жилья». Эти деньги идут на уборку подъездов, дворов, текущий ремонт крыш и труб.

Минстрой поддерживает механизм, который позволит управляющим компаниям индексировать эту плату без сложной процедуры общего собрания, если рост обусловлен налоговыми изменениями. Законопроект уже находится в Госдуме, сейчас авторы согласовывают детали с экономическим блоком правительства.

Новые тарифы ЖКХ в Башкирии с 1 октября 2026 года

Подорожание жилищных услуг наложится на плановый рост цен на коммунальные ресурсы (воду, свет, тепло). В Башкортостане индексацию перенесли с привычного июля на 1 октября 2026 года.

По предварительным расчетам, сильнее всего подорожает электричество — тариф вырастет на 13,3%. За водоотведение жителям республики придется платить на 12,7% больше, за водоснабжение — на 10,6%. Рост цен на отопление и газ составит 9,7% и 9,6% соответственно.

Рекордная индексация 2025 года и последствия

Это не первое повышение за последнее время. Предыдущая индексация тарифов в регионе прошла в июле 2025 года. Тогда правительство Башкортостана утвердило предельный индекс роста платы за ЖКУ на уровне 16,7%, объяснив это необходимостью ремонта изношенных сетей и инфляцией. Текущая инициатива Минстроя касается именно жилищных услуг (работа УК), которые ранее дорожали медленнее коммунальных ресурсов.

