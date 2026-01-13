Минстрой Башкирии предложил продлить отмену публичных слушаний при застройке на 2026 год

Министерство строительства республики опубликовало проект постановления, который продлевает особый порядок градостроительной деятельности. Власти планируют еще на год разрешить утверждать и менять планировку территорий без обсуждения с жителями.

Если правительство утвердит документ, в 2026 году застройщики и чиновники по-прежнему не обязаны спрашивать мнение людей при утверждении ключевых документов. Публичные слушания не потребуются для:

изменений в генеральные планы городов и районов;

правил землепользования и застройки (ПЗЗ);

проектов планировки и межевания территории.

Исключение: слушания проведут обязательно, если планируется стройка объектов, которые негативно влияют на окружающую среду.

Обсуждение самого проекта постановления и его антикоррупционная экспертиза продлятся до 20 января.

Справка

Башкирия ввела мораторий на слушания в 2022 году как меру поддержки строительной отрасли из-за санкций. С тех пор правительство ежегодно продлевает это решение.

Одним из сторонников упрощенного порядка был депутат горсовета Уфы и владелец ГК «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов. Летом 2023 года он официально просил власти продлить мораторий, чтобы ускорить согласование проектов.

В марте 2025 года сотрудники УФСБ задержали Ишбулатова. Следствие подозревает его в даче взятки в 50 тысяч рублей. По версии силовиков, за эти деньги депутат пытался получить положительное заключение Госжилстройнадзора для объекта в Ленинском районе Уфы.