Минстрой Башкирии предложил продлить отмену публичных слушаний при застройке на 2026 год

Министерство строительства республики опубликовало проект постановления, который продлевает особый порядок градостроительной деятельности. Власти планируют еще на год разрешить утверждать и менять планировку территорий без обсуждения с жителями.
Если правительство утвердит документ, в 2026 году застройщики и чиновники по-прежнему не обязаны спрашивать мнение людей при утверждении ключевых документов. Публичные слушания не потребуются для:

  • изменений в генеральные планы городов и районов;
  • правил землепользования и застройки (ПЗЗ);
  • проектов планировки и межевания территории.

Исключение: слушания проведут обязательно, если планируется стройка объектов, которые негативно влияют на окружающую среду.

Обсуждение самого проекта постановления и его антикоррупционная экспертиза продлятся до 20 января.

Башкирия ввела мораторий на слушания в 2022 году как меру поддержки строительной отрасли из-за санкций. С тех пор правительство ежегодно продлевает это решение.

Одним из сторонников упрощенного порядка был депутат горсовета Уфы и владелец ГК «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов. Летом 2023 года он официально просил власти продлить мораторий, чтобы ускорить согласование проектов.

В марте 2025 года сотрудники УФСБ задержали Ишбулатова. Следствие подозревает его в даче взятки в 50 тысяч рублей. По версии силовиков, за эти деньги депутат пытался получить положительное заключение Госжилстройнадзора для объекта в Ленинском районе Уфы.

0
12.01.2026
Экономика

Минстрой России утвердил новую стоимость жилья в Башкирии на 2026 год

многоквартирный дом с детской площадкой
Министерство строительства России установило норматив стоимости жилья в Башкирии на первый квартал 2026 года в размере 116 212 рублей за квадратный метр.
0
30.12.2025
Новости

В МВД назвали шесть отметок, которые можно будет ставить в паспорт с 2026 года

паспорт
С 1 января 2026 года россияне смогут ставить в паспорт номер записи из единого реестра населения (ИД ЕРН) вместо ИНН. Новый штамп упростит оформление льгот и сделок с недвижимостью, сообщили в МВД.
0
29.12.2025
Новости

Указом Путина мессенджер Max стал обязательным для домовых чатов

логотип мессенджера max
Управляющие компании и поставщики ресурсов должны общаться с собственниками квартир через национальный мессенджер «Мах». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
0
29.12.2025
Новости

Путин разрешил использовать мессенджер MAX вместо паспорта

мессенджер max на смартфоне
Президент России подписал закон: теперь подтвердить личность и возраст можно через приложение MAX. С 29 декабря бумажный паспорт в магазине или кинотеатре больше не нужен — достаточно показать QR-код на экране смартфона.
0
29.12.2025
Новости

Владимир Путин подписал ряд новых законов в конце 2025 года

владимир путин
Президент подписал законы о повышении штрафов за перевозку детей и тонировку. Введены электронные студенческие билеты и реестр перевозчиков.
0
23.12.2025
Новости

ВС РФ признал законной критику властей и нацистскую символику без пропаганды

статуя фемиды
Верховный суд России постановил, что демонстрация нацистской атрибутики законна, если она сопровождается осуждением идеологии. Также суд запретил считать критику чиновников экстремизмом.
0
18.12.2025
Спецоперация

Власти Башкирии уравняют в жилищных правах детей-сирот участников СВО и сирот-защитников границы

ключи от квартиры лежат на деньгах
Власти республики расширяют список льготников. Преимущественное право на квадратные метры получат сироты, отражавшие вторжения на госгранице РФ.
0
18.12.2025
Новости

Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

новогодние игрушки
Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.
