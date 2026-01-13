Минстрой Башкирии предложил продлить отмену публичных слушаний при застройке на 2026 год

Если правительство утвердит документ, в 2026 году застройщики и чиновники по-прежнему не обязаны спрашивать мнение людей при утверждении ключевых документов. Публичные слушания не потребуются для:
- изменений в генеральные планы городов и районов;
- правил землепользования и застройки (ПЗЗ);
- проектов планировки и межевания территории.
Исключение: слушания проведут обязательно, если планируется стройка объектов, которые негативно влияют на окружающую среду.
Обсуждение самого проекта постановления и его антикоррупционная экспертиза продлятся до 20 января.
Справка
Башкирия ввела мораторий на слушания в 2022 году как меру поддержки строительной отрасли из-за санкций. С тех пор правительство ежегодно продлевает это решение.
Одним из сторонников упрощенного порядка был депутат горсовета Уфы и владелец ГК «Агидель-Инвестстрой» Филюс Ишбулатов. Летом 2023 года он официально просил власти продлить мораторий, чтобы ускорить согласование проектов.
В марте 2025 года сотрудники УФСБ задержали Ишбулатова. Следствие подозревает его в даче взятки в 50 тысяч рублей. По версии силовиков, за эти деньги депутат пытался получить положительное заключение Госжилстройнадзора для объекта в Ленинском районе Уфы.