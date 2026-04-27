Минобрнауки опровергло слухи об отчислении студентов и отправки их на СВО

Замминистра науки Дмитрий Афанасьев на совещании в Минобороны заявил, что слухи о давлении вузов на студентов ради отправки на СВО не подтвердились. Из шести поступивших жалоб ни одна не нашла подтверждения.
Слухи о том, что российские вузы массово отчисляют учащихся, принуждая их подписывать военные контракты, оказались недостоверными. Об этом сообщили на межведомственном совещании в Министерстве обороны. Встреча была посвящена набору студентов в войска беспилотных систем.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил: с января 2026 года в ведомство поступило шесть жалоб от учащихся и их родителей. Студенты и их семьи сообщали о давлении со стороны учебных заведений. Каждое обращение проверили.

«Разобрали каждый случай — ни один не подтвердился», — заявил Афанасьев.

Чиновник добавил: принуждение студентов к подписанию контрактов недопустимо, а участие в боевых действиях должно быть исключительно добровольным.

На том же совещании выступил заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин. По его словам, военному ведомству, вузам и образовательным организациям необходимо выстраивать постоянный диалог — чтобы своевременно информировать студентов, их семьи и преподавателей об условиях контракта.

Горемыкин представил данные социологического опроса среди студентов, уже несущих службу в войсках беспилотных систем. 93% респондентов подтвердили: Минобороны выполняет контрактные обязательства. Реальные условия службы совпали с ожиданиями у 96% опрошенных. Ещё 62% рассказали, что в ходе подготовки стали относиться к военной службе лучше.

Войска беспилотных систем были сформированы в России в III квартале 2025 года. До конца 2026 года Минобороны намерено набрать в эти подразделения 78,8 тысячи человек. Студентам предлагают контракт сроком на один, два или три года (по выбору кандидата) с последующей возможностью вернуться к учёбе.

С декабря 2025 года рекрутинговая кампания охватила крупнейшие технические вузы страны. Как сообщала «Фонтанка», ряд петербургских университетов, в том числе СПбГУ, предлагал студентам бонусы за подписание контракта: стипендию в 50 тысяч рублей, перевод с платного обучения на бюджет, а также право внеконкурсного поступления в магистратуру и аспирантуру. Предложения рассылали на корпоративную почту.

Ранее Минобороны подтвердило, что командиры имеют право, но не обязаны увольнять военнослужащих по истечении контракта. Однако 27 апреля 2026 года замминистра Горемыкин объявил о введении персональной ответственности командиров за своевременное увольнение и о направлении в войска соответствующих указаний до конца апреля.

Руководитель юридического отдела «Движения сознательных отказчиков» Артём Клыга, изучивший ответ ведомства на соответствующий запрос, пришёл к выводу, что военнослужащие будут подавать рапорты на увольнение в общем порядке и доказывать наличие исключительных обстоятельств.

К слову, по информации «Аргументов и фактов», замминистра обороны Горемыкин на том же совещании 27 апреля сообщил, что до конца апреля 2026 года в войска будут направлены указания министра обороны, предусматривающие прямой запрет на перевод военнослужащих беспилотных подразделений в другие рода войск без их личного согласия.

