Новости

Министр из Башкирии Ленара Иванова застала два тайфуна на острове Хайнань

Глава башкирского минтруда Ленара Иванова уехала на Хайнань, а попала в кино про апокалипсис с двумя тайфунами и летающими пальмами.
ленара иванова
©Ленара Иванова / Telegram

Вырванные с корнем пальмы, перекрытые дороги и штормовое предупреждение — таким запомнился отпуск в Китае министру семьи и труда Башкирии. О своих приключениях на острове Хайнань Ленара Иванова рассказала в социальных сетях. За девять дней отдыха она умудрилась застать сразу два тайфуна.

По словам чиновницы, самый мощный удар стихии пришёлся в ночь с 23 на 24 августа. Она описала это как по-настоящему жуткое зрелище.

Утром шторм не утих, поэтому выход к морю был закрыт. Пейзаж вокруг напоминал поле битвы: повсюду лежали поваленные деревья, а инфраструктура была частично разрушена. Дороги в город были завалены стволами пальм.

Однако Иванову сильно впечатлила реакция местных служб. Работа по расчистке кипела без остановки. Министр отметила, что дисциплина и командный дух китайцев при ликвидации последствий её по-настояшему вдохновили — уже к обеду движение транспорта было восстановлено.

Кроме борьбы со стихией, чиновница обратила внимание на технологичность Хайнаня. По её наблюдениям, практически весь транспорт на острове электрический, а забота об экологии проявляется во многих деталях.

Несмотря на китайское чудо, Ленара Иванова сделала однозначный вывод: в гостях хорошо, а на родине несравнимо лучше. Она в очередной раз пришла к убеждению, что в Башкирии превосходный климат, и назвала республику лучшим местом на планете.

