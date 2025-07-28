Клиенты Сбербанка в панике удалили приложение из-за загадочной второй иконки

После недавнего обновления у пользователей «Сбербанк Онлайн» на экранах появилось две иконки. Инцидент напугал многих и заставил задуматься о безопасности мобильного банкинга

Пользователей «Сбербанк Онлайн» по всей стране охватила тихая паника. После очередного обновления на экранах смартфонов у многих появилось сразу две иконки банковского приложения. Одна работала как обычно, вторая имела небольшие отличия, пишет издание НЛ.

Многие решили, что стали жертвой вирусной атаки. В спешке люди удаляли обе версии приложения, опасаясь за свои сбережения.

Как выяснилось, никакой вредоносной программы не было. Произошёл обычный технический сбой, при котором старая версия приложения просто не удалилась автоматически после установки новой. Такое, по словам специалистов, иногда случается, особенно если система обновлений на устройстве работает нестабильно.

Эксперты по кибербезопасности советуют в такой ситуации не паниковать: нужно удалить обе копии и заново установить программу из официального магазина.

Некоторые пользователи, напуганные происходящим, приняли радикальное решение — полностью отказаться от приложения в пользу веб-версии. Их логика проста: вход через браузер требует не только пароля, но и СМС-кода, а на самом устройстве нет уязвимой программы. В случае кражи телефона это даёт дополнительный уровень защиты.