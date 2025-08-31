Мессенджер MAX станет обязательным на новых смартфонах с 1 сентября

С 1 сентября мессенджер MAX от VK станет обязательным на всех новых смартфонах в РФ. Обещают Госуслуги, оплату счетов и общение в одном приложении.

С начала осени владельцы новых смартфонов в России обнаружат у себя приложение, которое не получится просто так удалить. Речь о мессенджере MAX, который станет обязательным к предустановке по всей стране. Об этом сообщают наши коллеги с портала don24.ru.

Его ключевое отличие — тесная интеграция с государственными и коммерческими сервисами. Приложение должно превратиться в единое окно для связи, платежей и официальных процедур.

Пользователям обещают возможность оплачивать коммунальные услуги, получать электронные подписи и даже взаимодействовать с госорганами, не покидая интерфейс чата. Система спроектирована так, чтобы максимально упростить жизнь гражданина в цифровом поле.

Внедрили это новшество не спонтанно. Установка MAX — это исполнение федерального закона №156-ФЗ и соответствующего распоряжения правительства. С первого сентября правило коснётся всех производителей смартфонов, продающих технику в России, от мировых гигантов до местных брендов.

Люди в соцсетях, по слухам, уже делятся первыми впечатлениями. Некоторые удивлены такому повороту, но признают удобство хранения всех сервисов в одном месте. Другие же отмечают, что к общению с чиновниками через мессенджер определённо придётся привыкать.

Платформа активно набирает популярность на фоне ужесточения регулирования иностранных сервисов. Многие компании и учебные заведения уже переводят свои внутренние коммуникации на отечественную разработку.