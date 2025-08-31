0
10 часов
Новости

Мессенджер MAX станет обязательным на новых смартфонах с 1 сентября

С 1 сентября мессенджер MAX от VK станет обязательным на всех новых смартфонах в РФ. Обещают Госуслуги, оплату счетов и общение в одном приложении.
смартфон в руках
©Imagen

С начала осени владельцы новых смартфонов в России обнаружат у себя приложение, которое не получится просто так удалить. Речь о мессенджере MAX, который станет обязательным к предустановке по всей стране. Об этом сообщают наши коллеги с портала don24.ru.

Его ключевое отличие — тесная интеграция с государственными и коммерческими сервисами. Приложение должно превратиться в единое окно для связи, платежей и официальных процедур.

Пользователям обещают возможность оплачивать коммунальные услуги, получать электронные подписи и даже взаимодействовать с госорганами, не покидая интерфейс чата. Система спроектирована так, чтобы максимально упростить жизнь гражданина в цифровом поле.

Внедрили это новшество не спонтанно. Установка MAX — это исполнение федерального закона №156-ФЗ и соответствующего распоряжения правительства. С первого сентября правило коснётся всех производителей смартфонов, продающих технику в России, от мировых гигантов до местных брендов.

Люди в соцсетях, по слухам, уже делятся первыми впечатлениями. Некоторые удивлены такому повороту, но признают удобство хранения всех сервисов в одном месте. Другие же отмечают, что к общению с чиновниками через мессенджер определённо придётся привыкать.

Платформа активно набирает популярность на фоне ужесточения регулирования иностранных сервисов. Многие компании и учебные заведения уже переводят свои внутренние коммуникации на отечественную разработку.

Похожие записи
0
28.08.2025
Новости

Учителей не будут заставлять переходить на мессенджер MAX

логотип мессенджера max
Министр просвещения уверяет, что миграция на отечественный мессенджер MAX будет добровольной. Но очень надеется, что все перейдут максимально быстро.
0
27.08.2025
Новости

Закон о рекламе в Instagram*: как бизнесу и блогерам избежать штрафов с 1 сентября

смартфон в руках
С сентября реклама любых товаров в Instagram* сулит жителям Башкирии штрафы. Эксперт объяснил новые правила и предупредил блогеров региона о подводных камнях.
0
27.08.2025
Новости

В Башкирии разработают правила для владельцев бойцовых собак из-за жалоб жителей

Американский питбультерьер
Депутаты Госсобрания Башкирии готовят новые правила и ограничения для владельцев бойцовых собак. Тотального запрета не будет, но держать питбуля в квартире станет сложнее.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.