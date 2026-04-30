Мэрию Уфы временно возглавил Сергей Кожевников

30 апреля пресс-служба мэрии Уфы объявила о назначении Сергея Кожевникова исполняющим обязанности главы городской администрации.

Кожевников родился 10 января 1975 года. Он окончил московский Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Государственное и муниципальное управление». С апреля 2022 года чиновник занимал пост первого заместителя главы администрации Уфы. Среди наград — медаль «Суворова» и почётная грамота министерства промышленности и инновационной политики Башкортостана. Женат, воспитывает двоих детей.

28 апреля в мэрии Уфы прошли обыски. Сотрудники ФСБ задержали действующего главу администрации Ратмира Мавлиева прямо на рабочем месте. Следственный комитет возбудил против него дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Советский районный суд Уфы отправил Мавлиева под стражу на два месяца. Следствие также вменяет ему организацию системного сбора денег с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований — с ноября 2024 по декабрь 2025 года. Отдельный эпизод — взятка в 10 миллионов рублей от бенефициара крупной строительной компании.

В центре дела — земельный участок площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория «Радуга» в уфимском районе Зелёная Роща. По версии следствия, Мавлиев потребовал от строительной компании выкупить этот участок стоимостью свыше 13 миллионов рублей за собственный счёт. Впоследствии землю переоформили в его интересах.

Кожевников получил пост первого заместителя главы администрации Уфы 8 апреля 2022 года. До этого, с 2015 года, он руководил администрацией Калининского района башкирской столицы. Представляя нового вице-мэра, тогдашний мэр Ратмир Мавлиев заявил, что выбирал кандидатуру тщательно, и назвал Кожевникова авторитетным и компетентным руководителем.