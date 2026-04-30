Мэрию Уфы временно возглавил Сергей Кожевников

Первый заместитель главы администрации башкирской столицы Сергей Кожевников получил полномочия временного руководителя городской администрации.
30 апреля пресс-служба мэрии Уфы объявила о назначении Сергея Кожевникова исполняющим обязанности главы городской администрации.

Кожевников родился 10 января 1975 года. Он окончил московский Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Государственное и муниципальное управление». С апреля 2022 года чиновник занимал пост первого заместителя главы администрации Уфы. Среди наград — медаль «Суворова» и почётная грамота министерства промышленности и инновационной политики Башкортостана. Женат, воспитывает двоих детей.

28 апреля в мэрии Уфы прошли обыски. Сотрудники ФСБ задержали действующего главу администрации Ратмира Мавлиева прямо на рабочем месте. Следственный комитет возбудил против него дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Советский районный суд Уфы отправил Мавлиева под стражу на два месяца. Следствие также вменяет ему организацию системного сбора денег с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований — с ноября 2024 по декабрь 2025 года. Отдельный эпизод — взятка в 10 миллионов рублей от бенефициара крупной строительной компании.

В центре дела — земельный участок площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория «Радуга» в уфимском районе Зелёная Роща. По версии следствия, Мавлиев потребовал от строительной компании выкупить этот участок стоимостью свыше 13 миллионов рублей за собственный счёт. Впоследствии землю переоформили в его интересах.

Кожевников получил пост первого заместителя главы администрации Уфы 8 апреля 2022 года. До этого, с 2015 года, он руководил администрацией Калининского района башкирской столицы. Представляя нового вице-мэра, тогдашний мэр Ратмир Мавлиев заявил, что выбирал кандидатуру тщательно, и назвал Кожевникова авторитетным и компетентным руководителем.

30.04.2026
Мэр Уфы заявил о сотрудничестве со следствием на заседании суда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе заседания по избранию меры пресечения заявил, что активно сотрудничает со следствием и готов предоставить все необходимые материалы.
30.04.2026
Мэр Уфы Мавлиев арестован до 11 июля по делу о взятке

Верховный суд Башкортостана заключил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под стражу до 11 июля 2026 года. Ему вменяют незаконное отчуждение имущества санатория, сбор средств через рекламный рынок и получение взятки в 10 млн рублей.
29.04.2026
В Уфе назвали районы с наибольшим числом нападений бездомных собак

В Уфе определили районы с наибольшим числом нападений безнадзорных собак на людей. Данные сообщили на оперативном совещании в мэрии города.
29.04.2026
Новая улица в Уфе получит имя основателя ЛДПР Жириновского

Городской совет Уфы проголосовал за присвоение новой улице имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. За идею выступили более половины участников предварительного опроса.
29.04.2026
Что грозит задержанному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву: комментарий юриста

Адвокат Октябрьского районного филиала Уфы Ильшат Халиков прокомментировал возможные правовые последствия для задержанного главы города.
28.04.2026
Адвокат мэра Уфы заявил о невиновности Мавлиева и назвал дело местью застройщиков

Адвокат задержанного главы Уфы Булат Зиакаев выступил с официальным заявлением о невиновности Ратмира Мавлиева и назвал уголовное преследование местью недобросовестных застройщиков.
28.04.2026
Мэра Уфы задержали по подозрению во взятке и превышении полномочий

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По делу проходят ещё трое фигурантов.
