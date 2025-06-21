Мэрия Уфы заплатит подростку за укус бродячей собаки

Прокуратура Советского района Уфы добилась взыскания компенсации с местной администрации за нападение бездомного животного на ребенка. Инцидент стал первым документально подтвержденным случаем финансовой ответственности властей за травмы от безнадзорных собак.

Инцидент случился в январе прошлого года во время прогулки пятнадцатилетнего подростка. Бродячая собака без причины атаковала школьника и укусила за правую ногу. Мать пострадавшего обратилась в надзорное ведомство с требованием наказать виновных.

Расследование выявило системный сбой в работе муниципалитета. Проверка установила, что местные власти проигнорировали обязанности по отлову безнадзорных животных, предусмотренные федеральным законодательством. Халатность чиновников напрямую привела к травмированию ребенка.

Суд изучил медицинские заключения и доказательства бездействия администрации. Иск о компенсации морального вреда был удовлетворен полностью — суд назначил выплату тридцати тысяч рублей. Сумма соответствует тяжести физических и психологических последствий происшествия.

Исполнение судебного акта взято на контроль прокуратурой Башкортостана.

По данным РБК-Уфа за 2025 год, количество обращений за медицинской помощью из-за укусов собак в Башкирии выросло на 23% за первые два месяца года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. За это время уже обратилось 916 человек.