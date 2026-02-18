Мэрия Уфы начнет строительство двух снегоплавильных станций в конце 2026 года

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о разработке проектов двух новых снегоплавильных пунктов. Строительно-монтажные работы запланированы на конец текущего года.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал строительство двух новых снегоплавильных пунктов. Проектирование объектов уже идет, а к монтажу установок приступят в конце текущего года. Об этом мэр сообщил на 60-м заседании Горсовета.

Как новые станции повлияют на вывоз снега из Уфы

Новые станции призваны сократить время на вывоз снега. Сейчас самосвалы вынуждены ездить на отдаленные полигоны, из-за чего техника долго отсутствует на маршрутах уборки.

Ратмир Мавлиев пояснил, что наличие плавильных пунктов внутри города позволяет грузовикам быстрее возвращаться на улицы. По словам мэра, это экономит топливо и бюджетные средства, а также увеличивает оборачиваемость техники. Стратегическая цель мэрии — построить 12 снегоплавильных пунктов, чтобы в каждом из семи районов Уфы была минимум одна такая установка.

Кузнецовский Затон и проспект Салавата: рассматриваемые локации строительства

Точные адреса двух будущих станций пока не утверждены — выбор зависит от доступа к канализационным коллекторам, куда сбрасывают талую воду. Ранее власти рассматривали площадки в микрорайоне Кузнецовский Затон, на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР, а также территорию между Затонским и Алексеевским шоссе.

В качестве примера работающей станции мэр привел объект на улице Сагита Агиша в Советском районе. Станцию вводили в два этапа в 2023–2024 годах, её стоимость превысила 300 млн рублей. Мощность установки позволяет утилизировать до 2400 кубометров снега в сутки.

Как снегоплавильные станции влияют на скорость уборки улиц

Снегоплавильные станции сокращают цикл уборки по двум причинам.

Во-первых, снег не нужно складировать на окраинах или пустырях — его сразу направляют в канализацию в виде воды. По данным властей, это снижает экологическую нагрузку весной, когда снежные свалки начинают таять.

Во-вторых, снегоуборочная техника тратит меньше времени на дорогу до полигона и обратно. Благодаря этому тракторы и самосвалы могут совершать больше рейсов за смену.

Дефицит водителей в Уфе: укомплектованность штата — 60%

Параллельно со строительством инфраструктуры город решает проблему дефицита водителей. Этой зимой штат механизаторов был укомплектован лишь на 60%.

Чтобы закрыть вакансии, коммунальные службы привлекают молодежь. Так, в Ленинском районе на тракторе второй год работает 20-летняя студентка вуза, совмещая работу с учебой. Власти рассчитывают, что улучшение условий труда и новая техника привлекут больше сотрудников.

Снегоуборочная инфраструктура Уфы не обновлялась 14 лет

До запуска программы модернизации инфраструктура для утилизации снега в Уфе не развивалась 14 лет. Город использовал прежние методы и вывоз снега на полигоны, что приводило к долгим рейсам спецтехники и медленной уборке улиц во время сильных снегопадов. Активное строительство снегоплавильных пунктов началось в последние два года.