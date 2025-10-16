0
Мэрия Уфы экономит бюджет: часть сотрудников переходит на удалённый режим

Администрация Уфы перевела почти 40 специалистов на удалёнку. Мэр Ратмир Мавлиев объяснил это необходимостью экономить бюджет. Зарплаты обещают сохранить.
Администрация Уфы перевела 38 сотрудников на удалённую работу ради экономии бюджетных средств. Мэр Ратмир Мавлиев объявил об этом 15 октября на оперативном совещании, пояснив, что решение касается тех специалистов, чьи обязанности не требуют постоянного присутствия в здании администрации.

Содержание
  1. Почему вводят удалёнку
  2. Как это будет работать
  3. Удалёнка в госструктурах

Почему вводят удалёнку

Главная причина — необходимость экономить бюджет города в условиях сложной финансовой ситуации. Мавлиев заявил, что нужно готовиться к «непростым финансовым планам», максимально рассчитывать на собственные силы и экономить там, где это возможно. За девять месяцев 2025 года в городской бюджет поступило 18 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов — около 75% годового плана.

Переход на удалённый формат позволит сократить расходы на аренду помещений, коммунальные услуги и содержание офисов. Также сотрудники сами смогут сэкономить на проезде.

Как это будет работать

Перед внедрением дистанционного формата в мэрии утвердили положение о дистанционной работе, определили перечень должностей для удалённой работы и проверили готовность коллектива к новым условиям. Сотрудникам предоставят необходимую технику и средства защиты информации, при этом зарплата и все социальные гарантии сохранятся в полном объеме.

В мэрии подчеркнули, что полностью перевести всех на постоянную удалёнку невозможно из-за специфики муниципального управления. Поэтому используется комбинированный формат: часть времени сотрудники работают из дома, часть — в офисе. Никаких сокращений штата или увольнений не планируется — это именно оптимизация рабочего процесса.

Удалёнка в госструктурах

Подобные меры в Уфе уже применялись ранее — во время пандемии коронавируса. Практика показала, что работа городской администрации может эффективно проводиться в дистанционном режиме. Кроме того, удалённый формат открывает возможность привлекать квалифицированных специалистов из других городов, не привязываясь к их месту жительства.

В Башкирии также рассматривается законопроект об онлайн-приёмах граждан чиновниками через видеоконференцсвязь, что дополнительно упростит взаимодействие власти и населения.

