Мэр Уфы вошел в тройку лидеров рейтинга градоначальников России по итогам года

Ратмир Мавлиев занял третье место в итоговом национальном рейтинге мэров за 2025 год. Лидерами списка стали главы Грозного и Москвы.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подвели итоги 2025 года и определили самых эффективных градоначальников страны. Исследование охватило 88 руководителей столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров. Ратмир Мавлиев закрепился в группе лидеров и занял почетную третью строчку национального списка.

Обойти уфимского сити-менеджера смогли только два политических тяжеловеса. «Золото» рейтинга досталось мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову, который впервые возглавил таблицу. «Серебро» забрал бессменный лидер прошлых лет — глава Москвы Сергей Собянин. Аналитики оценивали работу чиновников на основе заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.

Специалисты объяснили успех Мавлиева его энергичностью и умением быстро реагировать на нештатные ситуации. В зачет пошли грамотные действия администрации во время весеннего паводка и оперативное устранение крупных коммунальных аварий. Также эксперты отметили высокие организаторские способности градоначальника и его внимание к обновлению городской инфраструктуры.

Позиции уфимского мэра укреплялись в течение всего года. Еще осенью он переместился с пятого места на третье, удержав этот результат до декабря. Наблюдатели связывают такой рост с поддержкой региональных властей и эффективной интеграцией в управленческую команду республики. За неполные три года работы Мавлиев сумел накопить серьезный багаж достижений, который позволил ему войти в элиту муниципального управления.

