Мэр Уфы вошел в тройку лидеров рейтинга градоначальников России по итогам года

Ратмир Мавлиев занял третье место в итоговом национальном рейтинге мэров за 2025 год. Лидерами списка стали главы Грозного и Москвы.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подвели итоги 2025 года и определили самых эффективных градоначальников страны. Исследование охватило 88 руководителей столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров. Ратмир Мавлиев закрепился в группе лидеров и занял почетную третью строчку национального списка.

Обойти уфимского сити-менеджера смогли только два политических тяжеловеса. «Золото» рейтинга досталось мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову, который впервые возглавил таблицу. «Серебро» забрал бессменный лидер прошлых лет — глава Москвы Сергей Собянин. Аналитики оценивали работу чиновников на основе заочного анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества.

Специалисты объяснили успех Мавлиева его энергичностью и умением быстро реагировать на нештатные ситуации. В зачет пошли грамотные действия администрации во время весеннего паводка и оперативное устранение крупных коммунальных аварий. Также эксперты отметили высокие организаторские способности градоначальника и его внимание к обновлению городской инфраструктуры.

Позиции уфимского мэра укреплялись в течение всего года. Еще осенью он переместился с пятого места на третье, удержав этот результат до декабря. Наблюдатели связывают такой рост с поддержкой региональных властей и эффективной интеграцией в управленческую команду республики. За неполные три года работы Мавлиев сумел накопить серьезный багаж достижений, который позволил ему войти в элиту муниципального управления.

Ранее издание News-Bash писало о более личных моментах из жизни градоначальника. В День отца Ратмир Мавлиев поделился трогательным подарком от своего старшего сына Имрана — мальчик нарисовал портрет папы. Тогда мэр опубликовал рисунок в соцсетях и в шутку поинтересовался у подписчиков, похож ли он на свой рисованный образ.

Кроме того, в новостной повестке портала News-Bash фигурировали и рабочие решения главы администрации. Недавно он подписал постановление о корректировке стоимости горячего питания в школах Уфы. Документ утвердил новые расценки на завтраки и обеды для учеников разных возрастных групп, что стало одной из обсуждаемых тем среди родителей школьников.

16.12.2025
Дороги и транспорт

Восточный выезд в Уфе перекроют на три ночи в декабре

восточный выезд в уфе
В декабре Восточный выезд в Уфе полностью закроют на три ночи. Публикуем точный график ограничений для водителей и схемы объезда.
15.12.2025
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело против матери, избившей шестилетнего сына в подъезде

мать с сыном возле лифта
Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело против 34-летней жительницы Уфы, избившей своего шестилетнего сына в подъезде многоэтажки на улице Транспортной в микрорайоне Инорс.
15.12.2025
Происшествия

Уфимка устроила сыну ад в лифте за разбитую бутылку спиртного

мать с сыном возле лифта
В Уфе 34-летняя мать попала в поле зрения следователей после видео с избиением шестилетнего сына. Женщина разозлилась на ребенка из-за упавшей бутылки в подъезде.
14.12.2025
Новости

В Уфе заработали катки — где покататься этой зимой и сколько это стоит

три пары ног в коньках
В Уфе к середине декабря заработали сразу четыре ледовых площадки. Ещё неделю назад горожане сетовали на отсутствие снега и зимних развлечений, но погода наконец позволила залить лёд.
13.12.2025
Происшествия

В Уфе выписали подростка, прыгнувшего вместе с подругой в реку Белую после кражи

автомобиль реанимации
Медики выписали 17-летнего юношу, который 3 декабря проплыл более километра по ледяной реке Белой в Уфе. Об этом 12 декабря сообщили в Минздраве Башкирии.
12.12.2025
Криминал

Экс-военком Уфы получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей

на осужденного надевают наручники
Бывший военком Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей. Он платил зарплаты несуществующим сотрудникам.
