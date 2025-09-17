Мэр Уфы устроил разнос службе отлова собак

Из-за их «выходных» за неделю пострадали трое детей. Теперь подрядчиков заставят работать 24/7 или найдут новых.

В Уфе служба отлова бездомных животных начнет работать круглосуточно. Такое решение принято после того, как за неделю с 10 по 16 сентября в разных районах города — Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском — от укусов собак пострадали трое детей.

На совещании в администрации выяснилось, что действующая система не справляется с нагрузкой. За неделю служба получила 87 обращений от жителей, но смогла отловить только 73 собаки. Основная причина низкой эффективности — нехватка ресурсов. Сейчас заявки не принимаются в субботу и воскресенье, а в будние дни на весь город работают всего две бригады, состоящие из четырех сотрудников на двух машинах.

Мэр Уфы поручил вице-мэру Сергею Кожевникову срочно найти дополнительную подрядную организацию для усиления работы. Глава города подчеркнул, что служба должна работать без выходных и праздников, а в бюджете достаточно средств для решения этой проблемы.

Если текущий подрядчик не сможет наладить работу, его зону ответственности ограничат несколькими районами, а для остальных наймут новую компанию. Мэр пообещал лично проконтролировать исполнение поручения и провести разбирательства с ответственными за отлов животных.