Мэр Уфы — третий в национальном рейтинге глав городов

Ратмир Мавлиев сохранил позицию в тройке лидеров рейтинга мэров России по итогам первого квартала 2025 года.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев по итогам января–марта 2025 года занял третье место в национальном рейтинге мэров, следует из данных на официальном сайте городской мэрии. Ту же позицию он занимал и в предыдущем квартале, сообщает Коммерсант-Уфа.

Аналитики оценили работу глав 88 городов страны — среди них руководители административных центров всех российских регионов, а также пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти. Составители рейтинга отметили активную работу мэра Уфы, системный подход к городским задачам и достигнутые результаты.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. В пятёрку лидеров вошли также глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Казани Ильсур Метшин.