Мэр Уфы — третий в национальном рейтинге глав городов

Ратмир Мавлиев сохранил позицию в тройке лидеров рейтинга мэров России по итогам первого квартала 2025 года.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев по итогам января–марта 2025 года занял третье место в национальном рейтинге мэров, следует из данных на официальном сайте городской мэрии. Ту же позицию он занимал и в предыдущем квартале, сообщает Коммерсант-Уфа.

Аналитики оценили работу глав 88 городов страны — среди них руководители административных центров всех российских регионов, а также пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти. Составители рейтинга отметили активную работу мэра Уфы, системный подход к городским задачам и достигнутые результаты.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. В пятёрку лидеров вошли также глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Казани Ильсур Метшин.

26.03.2026
Роспотребнадзор назвал город Башкирии с наибольшим числом отравлений наркотическими веществами

Роспотребнадзор опубликовал статистику отравлений наркотическими веществами в Башкирии за январь–февраль 2026 года.
26.03.2026
В Уфе с 1 апреля откроется запись в первые классы: всё, что нужно знать родителям

В Башкортостане начинается приёмная кампания в первые классы. Управление образования Уфы объяснило порядок подачи заявлений, перечень необходимых документов и очерёдность зачисления.
23.03.2026
Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в центре Уфы

В жилом доме на улице Заки Валиди загорелась квартира — из здания эвакуировали 47 человек, в том числе 8 детей. При тушении пожарные обнаружили тело 52-летней женщины.
19.03.2026
В Уфе нетрезвый водитель вёз двухлетнюю дочь

В Уфе инспекторы ДПС остановили нетрезвого 42-летнего мужчину, перевозившего маленькую дочь. Алкотест показал превышение нормы более чем втрое.
