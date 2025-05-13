Мэр Уфы стал папой в третий раз

Глава Уфы Ратмир Мавлиев снова познал радость отцовства — у него родилась дочка. Об этом рассказал сам мэр.

В семье Мавлиевых теперь трое детей. Раньше подрастали только сыновья: старший Имран и младший Манур. А теперь в доме появилась и принцесса.

Жена мэра — настоящая загадка для уфимцев. 28-летняя Влада Мавлиева, в отличие от первой леди республики, практически не светится на публике. Наши источники сообщают, что она родом из Стерлитамака, а замуж вышла в 2018-м.

До семейной жизни Влада занималась различным бизнесом: строительство, торговля автомобилями, техобслуживание, займы и даже страхование.

Видимо, в мэрии Уфы теперь будет больше розового цвета и бантиков. А Мавлиеву придётся разбавлять суровые планёрки просмотром мультиков перед сном.