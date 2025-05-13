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Мэр Уфы стал папой в третий раз

©Ратмир Мавлиев

Глава Уфы Ратмир Мавлиев снова познал радость отцовства — у него родилась дочка. Об этом рассказал сам мэр.

В семье Мавлиевых теперь трое детей. Раньше подрастали только сыновья: старший Имран и младший Манур. А теперь в доме появилась и принцесса.

Жена мэра — настоящая загадка для уфимцев. 28-летняя Влада Мавлиева, в отличие от первой леди республики, практически не светится на публике. Наши источники сообщают, что она родом из Стерлитамака, а замуж вышла в 2018-м.

До семейной жизни Влада занималась различным бизнесом: строительство, торговля автомобилями, техобслуживание, займы и даже страхование.

Видимо, в мэрии Уфы теперь будет больше розового цвета и бантиков. А Мавлиеву придётся разбавлять суровые планёрки просмотром мультиков перед сном.

Ратмир Мавлиев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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