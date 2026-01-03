Мэр Уфы рассказал о 20-летней девушке-трактористке, которая второй год расчищает улицы города от снега

Студентка Башкирского государственного аграрного университета Марина Потапова вышла на расчистку улиц Уфы в новогодние праздники. Девушка управляет трактором в службе благоустройства Ленинского района, совмещая смены с учебой.

20-летняя сотрудница выводит технику на линию второй год подряд. Во время каникул, пока основные службы работают в усиленном режиме, она расчищает от сугробов проезжую часть и тротуары Ленинского района.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев встретил водителя во время рабочего объезда. В своем телеграм-канале глава города отметил профессионализм девушки. По его словам, несмотря на стереотипы о «мужской работе», Марина уверенно управляет тяжелой машиной и обеспечивает безаварийное движение на вверенном участке.

Руководство университета пошло навстречу студентке. Для Марины разработали индивидуальный план занятий, который позволяет ей официально работать в штате коммунальной службы, не пропуская лекции и экзамены. Права на управление трактором (категория «С») она получила на первом курсе, а практику проходила на зерноуборочном комбайне в полях Буздякского района.

Напомним, ситуация с уборкой снега в Уфе остается напряженной из-за обильных осадков. Ежесуточно с улиц города вывозят более 10 тысяч кубометров снежной массы, задействуя сотни единиц техники. С начала сезона на снегоплавильные пункты отправили свыше 130 тысяч кубометров снега.

При этом коммунальная сфера сталкивается с нехваткой персонала. По последним данным, штат водителей снегоуборочной техники в Уфе укомплектован только на 73%. Городские власти активно привлекают к работе студентов профильных колледжей и вузов.