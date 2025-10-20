Мэр Уфы показал трогательный подарок от старшего сына ко Дню отца

Глава Уфы Ратмир Мавлиев получил в День отца особенный презент. Его старший сын Имран нарисовал портрет. Мэр поделился артом и спросил, похож ли.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев 19 октября поделился с подписчиками в соцсетях трогательным подарком ко Дню отца. Старший сын мэра, Имран, нарисовал портрет отца. Мавлиев опубликовал фото рисунка и спросил подписчиков: «Похож?».

В семье Ратмира Мавлиева трое детей: старший сын Имран, младший сын Манур и дочь, родившаяся в мае 2025 года. После рождения третьего ребенка глава Уфы стал многодетным отцом. Супругу мэра зовут Влада, ей 28 лет, она уроженка Стерлитамака.

Ратмир Мавлиев поздравил всех отцов с праздником. Он написал, что быть отцом – это огромная ответственность и невероятное счастье. Глава администрации пожелал всем папам мудрости и гордости за своих детей.