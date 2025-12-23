Мэр Уфы показал сгенерированное нейросетью фото с главами районов

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором он и семь глав районов города представлены в зимней одежде на фоне леса.

Ратмир Мавлиев выложил обработанное искусственным интеллектом изображение, где он и руководители семи районов города позируют в зимней одежде. Публикация появилась в телеграм-канале градоначальника.

Виртуальная планерка

На сгенерированном изображении чиновники запечатлены на фоне заснеженного леса и елей. Визуальная стилистика работы отсылает к ретро-фотографиям или открыткам прошлых лет. Участники виртуальной съемки одеты в теплую зимнюю одежду. Ратмир Мавлиев сопроводил пост лаконичной подписью: «В тренде».

Иллюстрация демонстрирует полный состав руководителей семи административных районов столицы Башкортостана. В их числе — глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, руководитель Ленинского района Олег Котов и глава Советского района Айдар Базгутдинов. Также на изображении присутствуют Газизьян Ахмедьянов (Калининский район) и Рустем Хамитов (Орджоникидзевский район).

В составе команды отображены и руководители, получившие назначения в последнее время. Среди них — Иван Иванов, который возглавил администрацию Демского района в феврале 2025 года. Также в группе представлен Антон Тарасов, руководящий Октябрьским районом Уфы.

Курс на цифровизацию

Эксперименты мэрии с нейросетями совпадают с региональным трендом на обучение госслужащих. Ранее власти Башкирии объявили о запуске образовательных программ по работе с искусственным интеллектом для глав районов и сотрудников администраций. Чиновники должны освоить генерацию контента, чтобы эффективнее вести соцсети и не отставать от цифровой повестки.

Помимо внедрения цифровых инструментов, ожидаются изменения в материальном обеспечении руководящего состава. По информации издания News-Bash, в проекте бюджета на 2026 год предусмотрено повышение заработных плат для глав администраций районов Уфы.

Согласно имеющимся данным, ежемесячное денежное вознаграждение руководителей районов может вырасти со 152 тысяч до 275 тысяч рублей. Прогнозируется также увеличение зарплаты главы администрации Уфы, которая может составить около 410 тысяч рублей в месяц.