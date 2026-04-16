Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

В Уфе официально завершился отопительный сезон 2025–2026. Глава городской администрации Ратмир Мавлиев подписал соответствующее постановление и сообщил об этом 16 апреля на своих страницах в социальных сетях.

«Подписал постановление о завершении отопительного сезона. Он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Спасибо всем службам! Работа не останавливается. Начинаем подготовку к следующему зимнему периоду», — написал мэр.

По действующим нормам, основанием для прекращения подачи тепла служит устойчивое сохранение среднесуточной температуры воздуха на уровне +8 градусов Цельсия и выше на протяжении пяти дней подряд. Коммунальные службы города уже переориентируются на подготовку инфраструктуры к будущему зимнему сезону.

Напомним, ещё 30 марта на оперативном совещании в Центре управления республикой министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова назвала предварительной датой завершения отопительного сезона в регионе 5 апреля — исходя из прогноза погоды, при котором необходимый температурный порог ожидался к концу недели.

По состоянию на 6 апреля 2026 года завершение отопительного сезона в Башкирии в целом ещё не планировалось: подачу тепла с 1 апреля приостановили лишь в Мелеузовском районе, тогда как в Уфе решение об отключении было отложено с учётом прогноза погоды — предварительно до 15 апреля.

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. При этом в самой Уфе, согласно заявлению мэра, сезон прошёл без серьёзных сбоев.

К слову, в предыдущие два года отопление в Уфе отключали в одну и ту же дату — 21 апреля: именно тогда подача тепла прекращалась и в 2024-м, и в 2025 году.