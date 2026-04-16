0
2 часа
Новости

Мэр Уфы подписал постановление о завершении отопительного сезона

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о завершении отопительного сезона. По словам мэра, он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Коммунальные службы уже приступают к подготовке к следующему зимнему периоду.
девушка с котом рядом с радиатором отопления
©коллаж Ньюс-Баш

В Уфе официально завершился отопительный сезон 2025–2026. Глава городской администрации Ратмир Мавлиев подписал соответствующее постановление и сообщил об этом 16 апреля на своих страницах в социальных сетях.

«Подписал постановление о завершении отопительного сезона. Он прошёл без серьёзных сбоев и аварий. Спасибо всем службам! Работа не останавливается. Начинаем подготовку к следующему зимнему периоду», — написал мэр.

По действующим нормам, основанием для прекращения подачи тепла служит устойчивое сохранение среднесуточной температуры воздуха на уровне +8 градусов Цельсия и выше на протяжении пяти дней подряд. Коммунальные службы города уже переориентируются на подготовку инфраструктуры к будущему зимнему сезону.

Напомним, ещё 30 марта на оперативном совещании в Центре управления республикой министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова назвала предварительной датой завершения отопительного сезона в регионе 5 апреля — исходя из прогноза погоды, при котором необходимый температурный порог ожидался к концу недели.

По состоянию на 6 апреля 2026 года завершение отопительного сезона в Башкирии в целом ещё не планировалось: подачу тепла с 1 апреля приостановили лишь в Мелеузовском районе, тогда как в Уфе решение об отключении было отложено с учётом прогноза погоды — предварительно до 15 апреля.

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. При этом в самой Уфе, согласно заявлению мэра, сезон прошёл без серьёзных сбоев.

К слову, в предыдущие два года отопление в Уфе отключали в одну и ту же дату — 21 апреля: именно тогда подача тепла прекращалась и в 2024-м, и в 2025 году.

Похожие записи
0
16.04.2026
Здоровье

В Уфе с начала весны от клещей пострадали 44 горожанина

клещ на ветке
С начала весны 2026 года в Уфе за медицинской помощью после укусов клещей обратились 44 жителя, больше половины из которых — дети. Мэрия города объяснила, где чаще всего происходят встречи с членистоногими, и рассказала о мерах защиты.
0
15.04.2026
Новости

В Уфе чиновник получил условный срок за озеленение сквера

ФССП по Башкирии
В Уфе вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Советского района Марату Китапову. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (п.
0
14.04.2026
Новости

В Башкирии начинают отключать отопление: три района завершат сезон на неделе

собака сидит возле радиатора отопления
На оперативном совещании правительства Башкирии в Центре управления регионом министр ЖКХ республики Ирина Голованова 14 апреля сообщила о ходе завершения отопительного сезона.
0
13.04.2026
Новости

Жителям Уфы предлагают назвать улицы в честь певицы и мотогонщика

название улиц в Уфе
Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение варианты названий для новых улиц в Ленинском и Демском районах. Горожане выбирают имена для улиц — в честь татарской певицы Васили Фаттаховой и 20-кратного
0
13.04.2026
Происшествия

В Башкирии санавиация перевезла двух пострадавших в ожоговый центр

вертолет санавиации
Санитарная авиация Башкирии доставила двух пострадавших с ожогами в республиканский центр. Также в больницы попали подросток-мотоциклист и женщина, упавшая с высоты во время мытья окон.
0
13.04.2026
Происшествия

В Уфе мужчину порезали ножом возле банкомата в продуктовом магазине

поножовщина возле банкомата
Поздним вечером 11 апреля в сетевом супермаркете на улице Габдуллы Амантая в уфимском районе Зелёная Роща произошла поножовщина. Конфликт разгорелся прямо у банкомата внутри торгового зала.
0
12.04.2026
Происшествия

Жительница Уфы упала с третьего этажа при мытье окон

помощь спасателей
59-летняя жительница Уфы сорвалась с карниза третьего этажа во время мытья окон 11 апреля. Спасатели сняли пострадавшую с козырька подъезда и передали скорой помощи.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.