Мэр Уфы нашёл виновных в грязных тротуарах

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил привлекать владельцев и сотрудников кофеен к мытью тротуаров. По его мнению, именно они виноваты в появлении липких пятен на плитке. ©Imagen
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев нашёл новое решение для борьбы с грязными тротуарами. На оперативном совещании в мэрии он заявил, что к мытью улиц, особенно вымощенных гранитной плиткой, необходимо привлекать владельцев и сотрудников заведений, продающих кофе навынос.
По словам градоначальника, именно пролитые напитки, такие как кофе с молоком или газировка, которые покупатели часто не доносят до урн, являются основной причиной липких и грязных пятен на тротуарах.
«Я не слезу, пока ежедневно тротуары не начнете мыть», — заявил мэр, обращаясь к коммунальным службам и намекая на новый источник трудовых ресурсов.
Мавлиев поручил ускорить организацию работ и наладить взаимодействие между коммунальными службами и кофейнями. Как именно будет реализован этот механизм — на добровольной основе или с помощью административных рычагов — пока не уточняется.
- А это вообще законно — заставить бизнес мыть общественный тротуар?
Это юридически сложный вопрос. По общему правилу, за уборку тротуаров, являющихся частью улично-дорожной сети, отвечают муниципальные дорожные службы. Однако местные правила благоустройства могут обязывать собственников зданий и предпринимателей убирать так называемую «прилегающую территорию». Чаще всего, в обязанность бизнеса входит уборка входа, крыльца и нескольких метров тротуара перед заведением. Заставить мыть всю улицу сложно, но возложить ответственность за чистоту в непосредственной близости от заведения — распространённая практика.
- Разве уборка улиц — это не прямая обязанность коммунальщиков, чья работа оплачивается из налогов?
Совершенно верно. Основная ответственность за чистоту улиц и тротуаров лежит на городских службах, которые финансируются из бюджета. Однако, как показывает опыт других крупных городов, например, Санкт-Петербурга, коммунальные службы часто сталкиваются с нехваткой персонала и ресурсов для качественной уборки. В таких ситуациях власти нередко пытаются привлечь бизнес, апеллируя к его социальной ответственности или используя как раз нормы о содержании прилегающих территорий.
- В других городах России есть похожие инициативы?
Да, это не уникальная ситуация. Практика привлечения бизнеса к уборке, особенно в зимний период, существует по всей стране. Часто это носит характер рекомендаций, но бывают и добровольные акции. Например, несколько лет назад в Санкт-Петербурге сотрудники 18 ресторанов и баров на улице Рубинштейна сами вышли с лопатами чистить снег, потому что коммунальщики не справлялись. Это показывает, что взаимодействие может быть не только принудительным, но и добровольно-соседским.
- Что грозит владельцу кофейни, если он откажется от этой «повинности»?
Последствия зависят от того, как будет оформлена инициатива мэра. Если требование об уборке прилегающей территории закреплено в официальных правилах благоустройства города, то за их неисполнение могут выписать административный штраф. Контролирующие органы, например, административно-техническая инспекция, могут привлечь к ответственности за некачественное содержание территории. Если же это останется на уровне устной рекомендации, то прямых юридических последствий для бизнеса не будет.
- Почему бизнес должен делать работу за других, если он и так платит налоги?
Это ключевой аргумент в спорах между властью и предпринимателями. С одной стороны, бизнес платит налоги, которые должны идти на содержание городской инфраструктуры. С другой стороны, позиция властей часто строится на том, что именно деятельность конкретных заведений (продажа напитков навынос) создаёт специфический мусор (липкие пятна, стаканчики) и, следовательно, бизнес несёт моральную ответственность за эту проблему. Кроме того, чистый и ухоженный тротуар напрямую выгоден самому заведению, так как создаёт привлекательную среду для клиентов.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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