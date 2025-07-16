Мэр Уфы нашёл виновных в грязных тротуарах

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил привлекать владельцев и сотрудников кофеен к мытью тротуаров. По его мнению, именно они виноваты в появлении липких пятен на плитке.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев нашёл новое решение для борьбы с грязными тротуарами. На оперативном совещании в мэрии он заявил, что к мытью улиц, особенно вымощенных гранитной плиткой, необходимо привлекать владельцев и сотрудников заведений, продающих кофе навынос.

По словам градоначальника, именно пролитые напитки, такие как кофе с молоком или газировка, которые покупатели часто не доносят до урн, являются основной причиной липких и грязных пятен на тротуарах.

«Я не слезу, пока ежедневно тротуары не начнете мыть», — заявил мэр, обращаясь к коммунальным службам и намекая на новый источник трудовых ресурсов.

Мавлиев поручил ускорить организацию работ и наладить взаимодействие между коммунальными службами и кофейнями. Как именно будет реализован этот механизм — на добровольной основе или с помощью административных рычагов — пока не уточняется.