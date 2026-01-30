Мэр Кумертау Олег Астахов сложил полномочия и идет на новый конкурс

Срок действия трудового договора с муниципальным служащим истек в конце января.

Глава администрации Кумертау Олег Астахов сложил полномочия 30 января 2026 года. Причина кадрового решения — истечение срока трудового контракта. Чиновник уже объявил, что планирует участвовать в новом конкурсе на эту же должность.

Заявление об уходе

Олег Астахов опубликовал обращение к горожанам на своей официальной странице в ВКонтакте. Он сообщил, что двухлетний период руководства городом официально завершен.

В прощальном посте экс-мэр подвел итоги работы. Он назвал прошедшие два года «серьезной проверкой на прочность» и поблагодарил управленческую команду и жителей Кумертау за поддержку местных инициатив и неравнодушие.

Планы на возвращение

Астахов не собирается покидать городскую политику. В том же заявлении он сообщил о намерении снова бороться за кресло мэра.

Бывший глава планирует подать документы в конкурсную комиссию и пройти процедуру отбора на общих основаниях. До момента назначения нового (или переизбрания старого) градоначальника обязанности руководителя будет исполнять заместитель.

Карьера чиновника

До работы в администрации Олег Астахов строил карьеру в сфере здравоохранения. Его профессиональный путь включает три ключевых этапа: работу врачом-наркологом, руководство городской больницей в статусе главного врача (с 2013 года) и пост председателя городского Совета депутатов. С последней должности он и перешел в кресло мэра.

Предшественник Астахова

Нынешняя отставка носит технический характер, что отличает её от смены власти в 2023 году. Тогда предшественник Астахова, Олег Фролов, покинул пост досрочно на фоне прокурорской проверки.

Надзорное ведомство выяснило, что Фролов принял на работу начальником отдела городского хозяйства свою знакомую. Прокуратура расценила это как нарушение антикоррупционного законодательства и конфликт интересов.