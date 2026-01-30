0
5 часов
Новости

Мэр Кумертау Олег Астахов сложил полномочия и идет на новый конкурс

Срок действия трудового договора с муниципальным служащим истек в конце января.
Олег Астахов
©Олег Астахов / ВКонтакте

Глава администрации Кумертау Олег Астахов сложил полномочия 30 января 2026 года. Причина кадрового решения — истечение срока трудового контракта. Чиновник уже объявил, что планирует участвовать в новом конкурсе на эту же должность.

Заявление об уходе

Олег Астахов опубликовал обращение к горожанам на своей официальной странице в ВКонтакте. Он сообщил, что двухлетний период руководства городом официально завершен.

В прощальном посте экс-мэр подвел итоги работы. Он назвал прошедшие два года «серьезной проверкой на прочность» и поблагодарил управленческую команду и жителей Кумертау за поддержку местных инициатив и неравнодушие.

Планы на возвращение

Астахов не собирается покидать городскую политику. В том же заявлении он сообщил о намерении снова бороться за кресло мэра.

Бывший глава планирует подать документы в конкурсную комиссию и пройти процедуру отбора на общих основаниях. До момента назначения нового (или переизбрания старого) градоначальника обязанности руководителя будет исполнять заместитель.

Карьера чиновника

До работы в администрации Олег Астахов строил карьеру в сфере здравоохранения. Его профессиональный путь включает три ключевых этапа: работу врачом-наркологом, руководство городской больницей в статусе главного врача (с 2013 года) и пост председателя городского Совета депутатов. С последней должности он и перешел в кресло мэра.

Предшественник Астахова

Нынешняя отставка носит технический характер, что отличает её от смены власти в 2023 году. Тогда предшественник Астахова, Олег Фролов, покинул пост досрочно на фоне прокурорской проверки.

Надзорное ведомство выяснило, что Фролов принял на работу начальником отдела городского хозяйства свою знакомую. Прокуратура расценила это как нарушение антикоррупционного законодательства и конфликт интересов.

Похожие записи
0
30.01.2026
Новости

Елена Прочаковская вернулась в команду Главы Башкирии после снятия судимости

прочаковская
Елена Прочаковская вновь назначена руководителем управления главы РБ по социальным коммуникациям. Ранее она покинула пост из-за приговора суда, но в 2025 году судимость была досрочно погашена.
0
26.01.2026
Новости

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин может уйти на повышение в Генпрокуратуру

прокурор пантюшин
Появилась информация о возможном переходе прокурора Башкирии Игоря Пантюшина в Генеральную прокуратуру РФ. Ожидается назначение на должность начальника управления.
0
16.01.2026
Криминал

В башкирском Кумертау бывшую снабженку авиазавода осудили за откаты от поставщиков

дверь с табличкой судья
Бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Аллу Коннову осудили на полтора года колонии общего режима за получение взяток от поставщиков на сумму почти 2,7 млн рублей.
1
14.01.2026
Политика

Аскар Батталов возглавил управление делами администрации Уфы

аскар батталов
Аскар Батталов назначен управляющим делами администрации Уфы, ранее он возглавлял профильное управление по потребрынку и туризму.
0
25.12.2025
Политика

Вадим Садыков сохранил пост мэра Учалов

Вадим Садыков
Депутаты городского совета Учалов переизбрали Вадима Садыкова главой городской администрации. На заседании 24 декабря за него проголосовало большинство парламентариев, продлив полномочия чиновника на новый срок.
0
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
0
16.12.2025
Политика

Данияр Абдрахманов назначен замглавы администрации главы Башкирии по внутренней политике

Данияр Абдрахманов
16 декабря Радий Хабиров представил нового заместителя руководителя администрации главы Башкирии. Пост занял Данияр Абдрахманов. Глава региона поручил ему курировать внутреннюю политику республики.
0
15.12.2025
Новости

В башкирском Белебее назначили нового мэра: главой города стала Татьяна Зубова

Татьяна Зубова
Совет городского поселения Белебея 12 декабря утвердил Татьяну Зубову главой администрации города. Решение принято единогласно на 14-м заседании депутатов, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на Совет муниципальных образований Башкирии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.