Все попало на видео

Уфимский мэр Ратмир Мавлиев с утра пораньше выложил видео, которое сделал сегодня во время своей утренней прогулки. В кадре — две белки, устроившие шоу с погоней вокруг кормушки на дереве.

«Доброе утро!» — написал Мавлиев в соцсетях, чем заставил подписчиков умиляться.

Градоначальник не рассказал, где именно застал беличьи игры. Вероятно, животных он встретил на своём любимом маршруте по «Уфимскому ожерелью».

Мавлиев известен своей любовью к утренним променадам — видимо, белки уже ждали его с камерой.