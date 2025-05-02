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Мэр башкирской столицы поймал белочку

Все попало на видео
белка сидит на задних лапках
©Imagen

Уфимский мэр Ратмир Мавлиев с утра пораньше выложил видео, которое сделал сегодня во время своей утренней прогулки. В кадре — две белки, устроившие шоу с погоней вокруг кормушки на дереве.

«Доброе утро!» — написал Мавлиев в соцсетях, чем заставил подписчиков умиляться.

RuTube

Градоначальник не рассказал, где именно застал беличьи игры. Вероятно, животных он встретил на своём любимом маршруте по «Уфимскому ожерелью».

Мавлиев известен своей любовью к утренним променадам — видимо, белки уже ждали его с камерой.

Ратмир Мавлиев Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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