Мэр башкирского города опроверг информацию об имитации дорожного ремонта

Градоначальник объяснил: работы провели до начала прямого эфира

В Туймазах разгорелся спор вокруг ямочного ремонта дорог – накануне в соцсетях и ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что работы на улице 70 лет Октября якобы носили декоративный характер. Автор публикаций предположил, что техника и рабочие были выставлены только ради прямого эфира, а ремонт якобы никто не проводил. Ситуацию прокомментировал глава администрации города Эдуард Рахматуллин: в видеообращении, опубликованном на страницах муниципалитета, он опроверг информацию о фиктивном ремонте.

По словам Рахматуллина, 22 апреля в эфире телеканала БСТ обсуждали ход дорожных работ в Туймазах. Прямой эфир начался в 19:30, а дорожники, выполнявшие ямочный ремонт, завершили смену к 19:00. После окончания работ бригаду попросили не вывозить технику, чтобы провести съёмку на её фоне. Глава подчеркнул, что на месте действительно залатали выбоины, а подрядчики с начала апреля устранили около 3 тысяч квадратных метров повреждений.

В пресс-службе администрации дополнительно уточнили, что суммы, потраченные на обновление дорожного покрытия в этом году, пока не называют, так как ремонтный сезон ещё продолжается.

— По идее зачем оправдываться если ничего за собой не чувствуешь, значит косяк есть, — пишет в соцсетях Азат.

— Рейтинг мера Туймазов резко упал, — считает Ekaterina.

— Кто с Туймазов скиньте полностью обзор как там 🤣🤣, — попросил Ян В.

— Я из города Туймазы, скажу так, все фейк, у нас дороги будто после прихода Грозного ничего не делали, латают одну и ту же дырку, — комментирует пользователь с ником Tourist.

— Как же не хочется покидать тёплое место в администрации, да глава? Всю ночь новерное придумывал оправдание как же объяснить ситуацию чтобы поверили 😂, — написал Вадим.

— Лучше было бы, если бы просто извинился…, — считает Лариса.

— Извинился — значит признал вину, а он же не виноват, и всё это фейк…типа😁, — сделал выводы Ильнур.