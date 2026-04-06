9 часов
Мелеузовский район первым в Башкирии завершил отопительный сезон

Тепло отключили, но система готова к работе — при похолодании её запустят в считанные часы
Мелеузовский район оказался единственным муниципалитетом Башкирии, который к началу апреля завершил отопительный сезон. На оперативном совещании правительства республики об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Юрий Палтусов.

Тепло здесь отключили с 1 апреля. Однако специалисты не стали сливать воду из системы и не остановили подпиточные насосы. По словам Палтусова, это позволит в любой момент возобновить подачу тепла — если погода резко изменится. Остальные муниципалитеты республики пока продолжают отопительный сезон. Уфа, несмотря на тёплую погоду в конце марта, отопление не отключила: городские службы ориентируются на прогнозы синоптиков, которые предупреждают о возможном похолодании.

30 марта на оперативном совещании в Центре управления республикой министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова назвала возможную дату окончания сезона — 5 апреля, при условии что среднесуточная температура продержится выше +8 °C пять дней подряд. Глава республики Радий Хабиров обратил внимание, что координировать процесс отключения отопления по всему региону должно министерство ЖКХ, сославшись на значительные климатические различия между муниципалитетами, и призвал глав администраций принимать взвешенные решения самостоятельно, с учётом местных температурных условий.

С начала апреля «БашРТС» снизила температуру теплоносителя в уфимской городской сети до 70 °C, переведя систему на минимальный режим в связи с потеплением.

1 апреля на оперативном совещании в администрации Уфы начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан назвал разговоры об отключении тепла преждевременными: среднесуточная температура держалась лишь +7 °C, а синоптики предупреждали о похолодании.

В отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии произошло 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее. Эту цифру приводила «Российская газета» со ссылкой на главу Минстроя РФ.

