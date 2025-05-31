Медвежата устроили драку прямо на дороге в Башкирии

В Башкирии два медвежонка решили выяснить отношения прямо посреди дороги — и абсолютно не обращали внимания на проезжающие мимо машины. Видео опубликовало Минэкологии республики.

Водитель случайно наткнулся на эту эпичную схватку возле Межгорья. Малыши так увлеклись своими разборками, что вообще не переживали по поводу автомобилей — просто расхаживали по асфальту как хозяева положения.

То один повалит второго, то наоборот. Чисто детская возня, только участники весят под центнер каждый.