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Медвежата устроили драку прямо на дороге в Башкирии

©Минэкологии Башкирии

В Башкирии два медвежонка решили выяснить отношения прямо посреди дороги — и абсолютно не обращали внимания на проезжающие мимо машины. Видео опубликовало Минэкологии республики.

Водитель случайно наткнулся на эту эпичную схватку возле Межгорья. Малыши так увлеклись своими разборками, что вообще не переживали по поводу автомобилей — просто расхаживали по асфальту как хозяева положения.

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То один повалит второго, то наоборот. Чисто детская возня, только участники весят под центнер каждый.

— Наверное, где-то их мама рядом, — осторожно прокомментировал очевидец, явно не желая проверять эту теорию на собственной шкуре.

медведи в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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