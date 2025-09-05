0
59 минут
Новости

Медведица с медвежатами пробежала по улицам села в Башкирии

Ночью медведица с двумя малышами пробежала через квартал Кузьминки в Иглино. Полиция и егерь искали зверей утром, но те исчезли, оставив жителей в догадках.
медведица на улицах села
©@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан / Telegram-канал

Последствия ночной прогулки медведицы и её малышей в Иглино до сих пор обсуждают местные жители, а полиция и егерь так и не нашли ни косолапых, ни даже следов. Источник — наблюдательные горожане, чьи камеры зафиксировали зверей ближе к полуночи. По их словам, медведица пронеслась по Луганской, малыши за ней — и всё это напугало даже бывалых дачников.

RuTube

МЧС оказалось не готово к ночной анимации на улицах Кузьминок: спасатели запрашивали место происшествия дважды, будто не поверили глазам. Оперативный разбор на местности утром результатов не дал.

Похожий инцидент произошёл недавно в Нагаево, там медведица выгуливала сразу четверых малышей перед изумлёнными зрителями. Бурые звери будто перестали бояться камер и асфальта. Охотники бьют тревогу: лицензий на охоту в этом году получили всего 130 человек, что заметно меньше прошлых показателей.

По подсчётам Минэкологии Башкортостана, растущий интерес медведей к человеческим кварталам связан с увеличением их популяции: бурые хозяева леса ищут еду и житие поближе к людям.

