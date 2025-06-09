Медсестра, прошедшая три войны, борется за звание героя Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в понедельник о военной медсестре, которая может стать одним из героев республики. Зинера Слабожанко успела послужить в трёх горячих точках и теперь продолжает помогать людям уже в мирной жизни.

Боевая биография женщины читается как военная сводка последних десятилетий. Чеченские горы, сирийские пустыни, донбасские поля — везде она спасала жизни под свист пуль и взрывы снарядов. За каждой медалью на её кителе стоят реальные подвиги.

Награды говорят сами за себя: знаки участника СВО и сирийской операции, медаль за возвращение Крыма, две степени за воинскую доблесть. Особо выделяется редкий знак Луки Крымского — им награждают только самых самоотверженных медработников.

В 2023-м хрупкая женщина завершила армейскую карьеру и перебралась в Уфу. Но сидеть сложа руки не стала — устроилась социальным координатором в филиал Фонда защитников Отечества. Теперь её фронт — это документооборот, бытовые проблемы ветеранов и моральная поддержка военных семей.

Сейчас Зинера Наиловна входит в полуфинал проекта «Герои Башкортостана» среди 150 претендентов. Организаторы оценивают не только боевые заслуги, но и то, как человек служит обществу сегодня. До финала осталось дойти 70 участникам.

Хабиров поблагодарил медсестру за продолжение подвига в мирное время и пообещал скоро назвать финалистов конкурса. Для Башкирии такие люди — живой пример того, как настоящий героизм не заканчивается с окончанием войны.

Проект «Герои Башкортостана» превратился в настоящий кадровый конвейер — 1203 участника и ветерана специальной военной операции подали заявки на участие. Среди претендентов четыре Героя России и 61 обладатель ордена Мужества. Женщины составили около 5% от общего числа желающих сменить автомат на документооборот.

Кандидатам предстоит пройти многоступенчатый отбор: от заполнения анкет и написания эссе до онлайн-тестирования и личных собеседований. Из 1203 заявителей в полуфинал пробились только 150 человек — их пригласили на очный этап в мае-июне.

Лучших ждут курсы повышения квалификации, а самых талантливых — полноценная профессиональная переподготовка.

Инициатива стала региональным ответом на федеральный проект «Время героев». Власти Башкортостана рассчитывают получить управленцев нового поколения — людей, которые уже доказали способность принимать решения в критических ситуациях. Ведь кто лучше ветерана боевых действий знает цену ответственности и умеет работать в команде?