МЧС Башкирии официально возглавил Владимир Горин

Владимир Путин назначил Владимира Горина руководителем Главного управления МЧС по Башкортостану. Соответствующий указ президент подписал 11 февраля 2026 года. Информацию о кадровом решении официально опубликовала пресс-служба регионального ведомства.
Указ Путина и официальный статус Владимира Горина
Владимир Горин лишился приставки «врио»: он временно руководил управлением с июня 2025 года. Теперь он полноправный начальник главка. До назначения на высшую руководящую должность Горин четыре года работал заместителем начальника республиканского МЧС.
Карьера в Мелеузе и путь к руководству главком
Владимиру Горину 49 лет, он родом из Мелеузовского района. Имеет профильное образование: окончил пожарно-техническое училище в Екатеринбурге, Уфимский юридический институт МВД и Академию ГПС МЧС России.
В системе МЧС Горин работает с 1997 года. Карьеру начинал в пожарном надзоре Мелеуза, где прослужил до 2013 года. Затем перевёлся в Уфу — в управление надзорной деятельности главка. В 2021 году получил повышение до заместителя начальника Главного управления МЧС по Башкирии.
Чем занялся генерал Марат Латыпов после ухода с должности
Место руководителя регионального МЧС освободилось летом прошлого года. Генерал-майор внутренней службы Марат Латыпов, возглавлявший ведомство восемь лет, ушёл на пенсию по выслуге лет в июне 2025 года.
Бывший начальник продолжил работать в сфере городской безопасности. Как сообщает издание «Ньюс-Баш», в декабре 2025 года Латыпов возглавил Управление гражданской защиты при мэрии Уфы, сменив на этом посту Руслана Шайдуллина.