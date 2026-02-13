МЧС Башкирии официально возглавил Владимир Горин

Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Горина начальником Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Владимир Путин назначил Владимира Горина руководителем Главного управления МЧС по Башкортостану. Соответствующий указ президент подписал 11 февраля 2026 года. Информацию о кадровом решении официально опубликовала пресс-служба регионального ведомства.

Указ Путина и официальный статус Владимира Горина

Владимир Горин лишился приставки «врио»: он временно руководил управлением с июня 2025 года. Теперь он полноправный начальник главка. До назначения на высшую руководящую должность Горин четыре года работал заместителем начальника республиканского МЧС.

Карьера в Мелеузе и путь к руководству главком

Владимиру Горину 49 лет, он родом из Мелеузовского района. Имеет профильное образование: окончил пожарно-техническое училище в Екатеринбурге, Уфимский юридический институт МВД и Академию ГПС МЧС России.

В системе МЧС Горин работает с 1997 года. Карьеру начинал в пожарном надзоре Мелеуза, где прослужил до 2013 года. Затем перевёлся в Уфу — в управление надзорной деятельности главка. В 2021 году получил повышение до заместителя начальника Главного управления МЧС по Башкирии.

Чем занялся генерал Марат Латыпов после ухода с должности

Место руководителя регионального МЧС освободилось летом прошлого года. Генерал-майор внутренней службы Марат Латыпов, возглавлявший ведомство восемь лет, ушёл на пенсию по выслуге лет в июне 2025 года.

Бывший начальник продолжил работать в сфере городской безопасности. Как сообщает издание «Ньюс-Баш», в декабре 2025 года Латыпов возглавил Управление гражданской защиты при мэрии Уфы, сменив на этом посту Руслана Шайдуллина.