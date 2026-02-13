0
1 час
Новости

МЧС Башкирии официально возглавил Владимир Горин

Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Горина начальником Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Владимир Горин
©ГУ МЧС России по Башкирии

Владимир Путин назначил Владимира Горина руководителем Главного управления МЧС по Башкортостану. Соответствующий указ президент подписал 11 февраля 2026 года. Информацию о кадровом решении официально опубликовала пресс-служба регионального ведомства.

Указ Путина и официальный статус Владимира Горина

Владимир Горин лишился приставки «врио»: он временно руководил управлением с июня 2025 года. Теперь он полноправный начальник главка. До назначения на высшую руководящую должность Горин четыре года работал заместителем начальника республиканского МЧС.

Карьера в Мелеузе и путь к руководству главком

Владимиру Горину 49 лет, он родом из Мелеузовского района. Имеет профильное образование: окончил пожарно-техническое училище в Екатеринбурге, Уфимский юридический институт МВД и Академию ГПС МЧС России.

В системе МЧС Горин работает с 1997 года. Карьеру начинал в пожарном надзоре Мелеуза, где прослужил до 2013 года. Затем перевёлся в Уфу — в управление надзорной деятельности главка. В 2021 году получил повышение до заместителя начальника Главного управления МЧС по Башкирии.

Чем занялся генерал Марат Латыпов после ухода с должности

Место руководителя регионального МЧС освободилось летом прошлого года. Генерал-майор внутренней службы Марат Латыпов, возглавлявший ведомство восемь лет, ушёл на пенсию по выслуге лет в июне 2025 года.

Бывший начальник продолжил работать в сфере городской безопасности. Как сообщает издание «Ньюс-Баш», в декабре 2025 года Латыпов возглавил Управление гражданской защиты при мэрии Уфы, сменив на этом посту Руслана Шайдуллина.

Похожие записи
0
13.02.2026
Политика

Депутаты Благовещенского района Башкирии переизбрали Анну Карабанову главой администрации

Анна Карабанова
Совет муниципального района единогласно проголосовал за кандидатуру действующего руководителя. Анна Карабанова возглавляет администрацию с 2024 года.
0
12.02.2026
Новости

Глава Башкирии подписал указ о назначении Алексея Касьянова вице-премьером республики

Алексей Касьянов
Глава республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на пост вице-премьера правительства. Ранее чиновник занимал должность главного федерального инспектора по региону.
0
30.01.2026
Новости

Елена Прочаковская вернулась в команду Главы Башкирии после снятия судимости

прочаковская
Елена Прочаковская вновь назначена руководителем управления главы РБ по социальным коммуникациям. Ранее она покинула пост из-за приговора суда, но в 2025 году судимость была досрочно погашена.
0
26.01.2026
Новости

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин может уйти на повышение в Генпрокуратуру

прокурор пантюшин
Появилась информация о возможном переходе прокурора Башкирии Игоря Пантюшина в Генеральную прокуратуру РФ. Ожидается назначение на должность начальника управления.
1
14.01.2026
Политика

Аскар Батталов возглавил управление делами администрации Уфы

аскар батталов
Аскар Батталов назначен управляющим делами администрации Уфы, ранее он возглавлял профильное управление по потребрынку и туризму.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.