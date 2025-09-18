0
Маткапитал и пособия в России ждёт серьёзная индексация

С 2026 года детские пособия и больничные вырастут из-за повышения МРОТ до 27 тысяч рублей. Маткапитал тоже проиндексируют, но пока неизвестно насколько.
Российские семьи с детьми ожидают приятные новости в 2026 году. Власти анонсировали рост детских пособий и выплат по больничным листам. Всё это станет следствием увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который служит своего рода фундаментом для расчёта социальных выплат.

Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, с 1 января 2026 года МРОТ планируют поднять до 27 093 рублей, что почти на 21% больше текущего значения в 22 440 рублей. Это значит, что ежемесячный больничный по уходу за ребёнком не сможет быть ниже новой планки в 27 тысяч рублей.

Изменения коснутся и получателей единого пособия, размер которого привязан к прожиточному минимуму в регионе. Правда, здесь есть нюанс. Пособие назначается на год, поэтому повышенные суммы семьи начнут получать только после окончания 12-месячного периода выплат и перерасчёта по новым правилам.

Ещё один бонус — индексация материнского капитала. Её проведут с 1 февраля 2026 года, но точный процент увеличения станет ясен ближе к концу января. Власти обещают ориентироваться на реальный уровень инфляции, а не на прогнозы.

Сейчас за первого ребёнка государство даёт почти 700 тысяч рублей, а за второго доплачивает ещё около 222 тысяч. Эти деньги можно направить на жильё, образование детей или накопительную пенсию одного из родителей.

Несмотря на все меры поддержки, статистика говорит о снижении рождаемости вторых детей. По данным на август 2025 года, из более чем 443 тысяч выданных сертификатов на маткапитал 311 тысяч пришлось на первенцев. В связи с этим эксперты уже предложили пересмотреть систему и направить основной объём поддержки на рождение второго и последующих детей.

На фоне федеральных инициатив регионы тоже обновляют свои показатели. Например, по данным портала «Выберу.ру», прогнозируемый МРОТ в Башкирии на 2026 год с учётом всех коэффициентов может составить около 28 637 рублей. По официальным данным Росстата, численность населения республики на начало 2025 года составила 4 064 367 человек.

