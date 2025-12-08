Магнитная буря уровня G2–G3 ожидается над Башкирией

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о предстоящей геомагнитной буре, которая усилится 9–10 декабря и затронет в том числе Башкирию. Специалисты допускают, что жители республики при благоприятных условиях смогут увидеть полярные сияния.

По данным ученых, вспышка класса M8.1 произошла в ночь на 8 декабря на участке солнечного диска, который ориентирован в сторону Земли. Источником ожидаемой бури стал выброс плазмы, который направился к планете по линии Солнце–Земля.

Прогноз указывает на развитие геомагнитных возмущений уровня G2–G3, что относится к средней и сильной категории. В такие периоды вероятность появления сияний возрастает в широтах, куда обычно они не доходят.

Расчеты показывают, что максимум возмущений придется на вторую половину дня 9 декабря. В темное время суток 9 и 10 декабря при ясном небе жители Башкирии смогут заметить свечение в верхних слоях атмосферы преимущественно над северной частью горизонта.

Специалисты напоминают, что зимний период удобен для наблюдений из-за ранних сумерек и более темного неба. При этом синоптики обращают внимание, что облачность может ограничить видимость явления в ряде районов.

Подобные явления жители республики уже фиксировали в 2024 и 2025 годах, когда сильные магнитные бури приводили к наблюдению сияний в Уфе и других городах региона. Тогда пользователи публиковали снимки небосвода с характерными красно-зелеными оттенками.

Медики отмечают, что магнитные бури могут сопровождаться ухудшением самочувствия у метеозависимых людей. В такие дни врачи рекомендуют контролировать давление, соблюдать режим отдыха и при необходимости консультироваться со специалистами.