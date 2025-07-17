М-12 в Башкирии: дорого, но быстро. Разбираем тарифы

Стали известны тарифы на проезд по новому участку трассы М-12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита

«Автодор» опубликовал расценки на проезд по новому участку скоростной трассы М-12, который связал башкирские Дюртюли со свердловским Ачитом. Удовольствие проехать 275 километров без светофоров и населённых пунктов обойдётся водителю легкового автомобиля в 1713 рублей.

Движение по участку, который проходит по территориям Башкирии, Пермского края и Свердловской области, накануне открыл президент России Владимир Путин. Новая четырёхполосная магистраль сокращает время в пути между Дюртюлями и Ачитом с шести до 2,5 часов.

Для тех, кто использует транспондер T-Pass, предусмотрена скидка до 15%, с которой поездка будет стоить 1456 рублей. Проехать по отдельным отрезкам тоже можно: от Дюртюлей до Бураево — за 408 рублей, от Бураево до Октябрьского — за 890, и от Октябрьского до Ачита — за 415 рублей. Для грузовиков тарифы значительно выше и могут достигать 4029 рублей за весь маршрут.

Строительство этого участка стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов для региона. Из 275 километров трассы 140 проходят по Башкирии, а стоимость работ на территории республики оценивалась в 128 миллиардов рублей. На этом отрезке возвели около 100 искусственных сооружений, включая мосты, путепроводы и 24 экодука для перехода животных. Самым крупным объектом стал мост через реку Белую в Бураевском районе. Согласно документам, проезд по трассе будет платным почти сто лет — до 31 декабря 2123 года.