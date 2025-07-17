М-12 в Башкирии: дорого, но быстро. Разбираем тарифы

Стали известны тарифы на проезд по новому участку трассы М-12 «Восток» от Дюртюлей до Ачита ©glavarb.ru
«Автодор» опубликовал расценки на проезд по новому участку скоростной трассы М-12, который связал башкирские Дюртюли со свердловским Ачитом. Удовольствие проехать 275 километров без светофоров и населённых пунктов обойдётся водителю легкового автомобиля в 1713 рублей.
Движение по участку, который проходит по территориям Башкирии, Пермского края и Свердловской области, накануне открыл президент России Владимир Путин. Новая четырёхполосная магистраль сокращает время в пути между Дюртюлями и Ачитом с шести до 2,5 часов.
Для тех, кто использует транспондер T-Pass, предусмотрена скидка до 15%, с которой поездка будет стоить 1456 рублей. Проехать по отдельным отрезкам тоже можно: от Дюртюлей до Бураево — за 408 рублей, от Бураево до Октябрьского — за 890, и от Октябрьского до Ачита — за 415 рублей. Для грузовиков тарифы значительно выше и могут достигать 4029 рублей за весь маршрут.
Строительство этого участка стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов для региона. Из 275 километров трассы 140 проходят по Башкирии, а стоимость работ на территории республики оценивалась в 128 миллиардов рублей. На этом отрезке возвели около 100 искусственных сооружений, включая мосты, путепроводы и 24 экодука для перехода животных. Самым крупным объектом стал мост через реку Белую в Бураевском районе. Согласно документам, проезд по трассе будет платным почти сто лет — до 31 декабря 2123 года.
- Хорошо, до Ачита доехать стоит 1713 рублей. А во сколько обойдётся вся дорога до Москвы отсюда?
Если стартовать с нового участка, например, из Бураево, то поездка до Москвы по платной трассе М-12 обойдётся водителю легкового автомобиля в 5 807 рублей. При этом стоит учесть, что участок между Дюртюлями и Казанью пока не тарифицирован, поэтому в будущем эта цена ещё немного вырастет. Поездка по платной дороге займёт около 16 часов, в то время как по бесплатным альтернативам — почти 20 часов.
- Ожидается ли, что новая дорога будет популярной?
Да, и даже очень. Опыт запуска предыдущих участков М-12 показывает, что трафик часто превосходит самые смелые прогнозы. Например, после открытия движения от Москвы до Арзамаса среднесуточный трафик на некоторых отрезках вырос почти в три раза, до 21,5 тысяч автомобилей, а в пиковые дни достигал 37 тысяч. Ожидается, что новый участок также будет сильно востребован как для грузоперевозок, так и для автотуризма.
- Строительство было масштабным. Что-то ещё, кроме моста через Белую, было построено?
Всего на 140-километровом участке, проходящем по Башкирии, было возведено 99 искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы. В строительстве было задействовано более 5 300 человек и 1 700 единиц техники.
- Как трасса повлияет на жизнь в сельских районах, через которые она прошла?
Власти ожидают, что трасса станет мощным драйвером развития для Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов. Повышение транспортной доступности должно привлечь инвестиции в объекты придорожного сервиса (АЗС, кафе, гостиницы) и логистические центры, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места для местных жителей.
- Какой экологический ущерб был нанесён при строительстве и как его компенсируют?
Строительство такой масштабной трассы с нуля не прошло бесследно для природы. Например, только для подготовки одного из участков длиной 50 км потребовалось вырубить почти 69 тысяч деревьев. Однако проект предусматривает компенсационные мероприятия: средства на лесовосстановление выделяются из федерального бюджета, причём предпочтение отдаётся высадке ценных и хвойных пород деревьев взамен вырубленных.
- А что стало с местными дорогами, по которым ездила тяжёлая строительная техника?
Это очень важный вопрос, который поднимал и глава Башкирии Радий Хабиров. Он признал, что при строительстве М-12 прилегающие местные дороги были частично повреждены, что создало серьёзные проблемы для жителей. Власти пообещали, что эти повреждённые участки будут восстановлены.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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