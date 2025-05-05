«Любимый» развёл жительницу Башкирии на 2 млн рублей

Глава администрации башкирского Октябрьского Алексей Пальчинский рассказал о новой жертве сетевых аферистов. 52-летняя женщина, искавшая любовь в интернете, нашла только путь к долговой яме.

Наша героиня решила поймать свою судьбу в сети знакомств — и поймала проходимца, который сразу начал строить из себя Уоррена Баффета в миниатюре. Красавчик быстро охмурил даму, а потом познакомил её со своим «братом».

Этот «родственник» по видеосвязи убедил влюблённую женщину установить какие-то левые приложения и набрать кредитов. Итог: минус 2 миллиона рублей.

Самое дикое, что дамочка прекрасно знала о подобных разводах, но всё равно повелась. Мошенники успешно отключили ей мозг — сначала через сердце, потом через кошелёк.

Наш совет: ищите любовь в реальной жизни, а не в телефоне — там вместо принцев обитают негодяи с пустыми кошельками и большими амбициями. И да, никакие «выгодные инвестиции» от случайных знакомых в интернете не работают. Вообще никогда.