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«Любимый» развёл жительницу Башкирии на 2 млн рублей

©Imagen

Глава администрации башкирского Октябрьского Алексей Пальчинский рассказал о новой жертве сетевых аферистов. 52-летняя женщина, искавшая любовь в интернете, нашла только путь к долговой яме.

Наша героиня решила поймать свою судьбу в сети знакомств — и поймала проходимца, который сразу начал строить из себя Уоррена Баффета в миниатюре. Красавчик быстро охмурил даму, а потом познакомил её со своим «братом».

Этот «родственник» по видеосвязи убедил влюблённую женщину установить какие-то левые приложения и набрать кредитов. Итог: минус 2 миллиона рублей.

Самое дикое, что дамочка прекрасно знала о подобных разводах, но всё равно повелась. Мошенники успешно отключили ей мозг — сначала через сердце, потом через кошелёк.

Наш совет: ищите любовь в реальной жизни, а не в телефоне — там вместо принцев обитают негодяи с пустыми кошельками и большими амбициями. И да, никакие «выгодные инвестиции» от случайных знакомых в интернете не работают. Вообще никогда.

мошенничество в Башкирии Октябрьский
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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