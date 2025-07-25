Курорт «Солёные озёра» в Соль-Илецке, популярный у жителей Башкирии, взял главную награду на премии «Лидеры туриндустрии ПФО» и вошёл в топ-5 спа-направлений РФ

Любимый многими жителями Башкирии курорт «Солёные озёра» официально признан самым привлекательным туристическим направлением в Приволжье, пишет НТА-Поволжье. Оренбургская область собрала целый урожай наград на ежегодной премии «Лидеры туриндустрии ПФО», церемония которой прошла в Йошкар-Оле.

Соль-Илецк обошёл конкурентов, забрав главный приз. Но на этом триумф региона не закончился. Сразу три оренбургских экскурсовода — Елена Богданова, Диана Сулейманова и Елена Бурлуцкая — получили звание лучших гидов округа. Серебряные награды также достались заповеднику «Оренбургский» и нацпарку «Бузулукский бор».

Согласно недавнему исследованию «Яндекс Путешествий», «Солёные озёра» вошли в пятёрку самых интересных спа-направлений России. Эксперты фиксируют настоящий бум интереса к оздоровительным турам, который за последний год подскочил на 30–40%.

Местный курорт, который в народе прозвали «Русским Мёртвым морем», славится своими природными богатствами. Главный магнит для туристов — озеро Развал. Концентрация соли в нём выше, чем в знаменитом израильском аналоге, что позволяет лежать на воде, не прилагая усилий.

Кроме него, на территории есть ещё два озера, Тузлучное и Дунинское, с лечебными грязями. Эти процедуры, как говорят, творят чудеса с кожей, суставами и нервной системой. В первый день летнего сезона 2025 года курорт посетили более 2000 человек.

Такой успех не случаен. Власти региона активно вкладываются в отрасль. По прогнозам, в 2025 году объём инвестиций в Оренбургской области должен вырасти на 7%. Только в июне 2025 года регион получил 71 миллион рублей на развитие туризма в рамках нацпроекта.