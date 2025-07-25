Любимый многими жителями Башкирии курорт «Солёные озёра» официально признан самым привлекательным туристическим направлением в Приволжье, пишет НТА-Поволжье. Оренбургская область собрала целый урожай наград на ежегодной премии «Лидеры туриндустрии ПФО», церемония которой прошла в Йошкар-Оле.
Соль-Илецк обошёл конкурентов, забрав главный приз. Но на этом триумф региона не закончился. Сразу три оренбургских экскурсовода — Елена Богданова, Диана Сулейманова и Елена Бурлуцкая — получили звание лучших гидов округа. Серебряные награды также достались заповеднику «Оренбургский» и нацпарку «Бузулукский бор».
Согласно недавнему исследованию «Яндекс Путешествий», «Солёные озёра» вошли в пятёрку самых интересных спа-направлений России. Эксперты фиксируют настоящий бум интереса к оздоровительным турам, который за последний год подскочил на 30–40%.
Местный курорт, который в народе прозвали «Русским Мёртвым морем», славится своими природными богатствами. Главный магнит для туристов — озеро Развал. Концентрация соли в нём выше, чем в знаменитом израильском аналоге, что позволяет лежать на воде, не прилагая усилий.
Кроме него, на территории есть ещё два озера, Тузлучное и Дунинское, с лечебными грязями. Эти процедуры, как говорят, творят чудеса с кожей, суставами и нервной системой. В первый день летнего сезона 2025 года курорт посетили более 2000 человек.
Такой успех не случаен. Власти региона активно вкладываются в отрасль. По прогнозам, в 2025 году объём инвестиций в Оренбургской области должен вырасти на 7%. Только в июне 2025 года регион получил 71 миллион рублей на развитие туризма в рамках нацпроекта.
Всесезонность: Планируется построить круглогодичные бассейны с подогреваемой водой из озёр, чтобы курорт работал не только летом.
Новые отели: Уже анонсировано строительство крупного отеля AZIMUT Park Hotel Соль-Илецк уровня 4 звезды на 180 номеров с собственным спа-комплексом и медицинским центром.
Новая инфраструктура: Проект включает создание акватермального комплекса, грязелечебницы, парков и благоустроенных зон отдыха. Общий объём инвестиций в эти проекты оценивается в 16,5 млрд рублей.
Любые заболевания в острой стадии.
Злокачественные и доброкачественные новообразования.
Болезни сердца и сосудов (например, гипертония, ишемическая болезнь сердца).
Туберкулёз.
Инфекционные заболевания.
Беременность.
Даже здоровым людям не рекомендуется находиться в солёном озере Развал более 15–20 минут за один раз.