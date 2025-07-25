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Любимый курорт жителей Башкирии назвали самым привлекательным в Поволжье

Курорт «Солёные озёра» в Соль-Илецке, популярный у жителей Башкирии, взял главную награду на премии «Лидеры туриндустрии ПФО» и вошёл в топ-5 спа-направлений РФ
пляж соль-илецка
©rutube

Любимый многими жителями Башкирии курорт «Солёные озёра» официально признан самым привлекательным туристическим направлением в Приволжье, пишет НТА-Поволжье. Оренбургская область собрала целый урожай наград на ежегодной премии «Лидеры туриндустрии ПФО», церемония которой прошла в Йошкар-Оле.

Соль-Илецк обошёл конкурентов, забрав главный приз. Но на этом триумф региона не закончился. Сразу три оренбургских экскурсовода — Елена Богданова, Диана Сулейманова и Елена Бурлуцкая — получили звание лучших гидов округа. Серебряные награды также достались заповеднику «Оренбургский» и нацпарку «Бузулукский бор».

Согласно недавнему исследованию «Яндекс Путешествий», «Солёные озёра» вошли в пятёрку самых интересных спа-направлений России. Эксперты фиксируют настоящий бум интереса к оздоровительным турам, который за последний год подскочил на 30–40%.

Местный курорт, который в народе прозвали «Русским Мёртвым морем», славится своими природными богатствами. Главный магнит для туристов — озеро Развал. Концентрация соли в нём выше, чем в знаменитом израильском аналоге, что позволяет лежать на воде, не прилагая усилий.

Кроме него, на территории есть ещё два озера, Тузлучное и Дунинское, с лечебными грязями. Эти процедуры, как говорят, творят чудеса с кожей, суставами и нервной системой. В первый день летнего сезона 2025 года курорт посетили более 2000 человек.

Такой успех не случаен. Власти региона активно вкладываются в отрасль. По прогнозам, в 2025 году объём инвестиций в Оренбургской области должен вырасти на 7%. Только в июне 2025 года регион получил 71 миллион рублей на развитие туризма в рамках нацпроекта.

Часто задаваемые вопросы
- Почему курорт в Оренбургской области так популярен именно у жителей Башкирии?
Главных причин две: географическая близость и доступность. Соль-Илецк находится всего в 400–450 км от Уфы, что делает его идеальным местом для короткого отпуска или поездки на выходные. Для многих семей из Башкирии это стало традиционным, почти обязательным летним направлением, своего рода «народным курортом», который передаётся из поколения в поколение.
- Во сколько обойдётся посещение «Русского Мёртвого моря» в 2025 году?
В сезоне 2025 года стоимость входного билета на территорию «Солёных озёр» составляет 380 рублей в будни и выходные. Дети до 7 лет проходят бесплатно. Кроме того, с 1 июня 2025 года в Соль-Илецке, как и на других российских курортах, ввели курортный сбор. Он составляет 50 рублей в сутки с каждого совершеннолетнего туриста, проживающего в гостиницах или других объектах размещения более 24 часов.
- Статья упоминает инвестиции. Какие конкретно улучшения ждут курорт в ближайшее время?
Речь идёт о глобальной перезагрузке. В 2025 году было принято решение о создании в Соль-Илецке особой экономической зоны «Соль-Илецк Resort». Это значит, что курорт ждёт масштабное развитие:

Всесезонность: Планируется построить круглогодичные бассейны с подогреваемой водой из озёр, чтобы курорт работал не только летом.

Новые отели: Уже анонсировано строительство крупного отеля AZIMUT Park Hotel Соль-Илецк уровня 4 звезды на 180 номеров с собственным спа-комплексом и медицинским центром.

Новая инфраструктура: Проект включает создание акватермального комплекса, грязелечебницы, парков и благоустроенных зон отдыха. Общий объём инвестиций в эти проекты оценивается в 16,5 млрд рублей.
- Лечебные грязи и солёная вода полезны для всех? Есть ли противопоказания?
Нет, самолечение может быть опасно. Врачи настоятельно рекомендуют перед поездкой проконсультироваться со специалистом, так как существует ряд серьёзных противопоказаний. К ним относятся:

Любые заболевания в острой стадии.

Злокачественные и доброкачественные новообразования.

Болезни сердца и сосудов (например, гипертония, ишемическая болезнь сердца).

Туберкулёз.

Инфекционные заболевания.

Беременность.

Даже здоровым людям не рекомендуется находиться в солёном озере Развал более 15–20 минут за один раз.
отдых Соль-Илецк туризм
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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