Лурье отказалась от условий Долиной по возврату 112 млн за квартиру

Лариса Долина после общественной «отмены» согласилась компенсировать Полине Лурье деньги за свою московскую квартиру. Певица предложила вернуть 112 миллионов рублей не сразу, а в рассрочку на несколько лет без учета инфляции, оформив мировое соглашение.
В 2024 году Долина под давлением телефонных мошенников продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и почти всю сумму перевела аферистам. Позже артистка обратилась в суд, добилась признания сделки недействительной, вернула себе элитное жилье, а организаторы схемы получили до семи лет колонии, тогда как покупательница осталась и без квартиры, и без денег.
Ситуация резко обострилась осенью, когда Верховный суд потребовал материалы дела по жалобе Лурье, а в соцсетях развернулась кампания по «отмене» Долиной: отменялись выступления, бренды дистанцировались, а сама история получила название «эффект Долиной». Критики указывали, что именно покупательница несет двойной ущерб, в то время как артистка сохранила и недвижимость, и статус, хотя потеряла свои накопления, отданные мошенникам.
По данным защиты Полины Лурье, предложенная схема предполагает равные платежи в течение более чем трех лет и не компенсирует обесценивание денег. Адвокат покупательницы назвала условия фактически кабальными и подчеркнула, что их сторона добивается полного и справедливого возврата всей уплаченной суммы, а не долгой рассрочки на условиях Долиной.
Юристы напоминают, что при признании сделки недействительной обычно применяется двусторонняя реституция: каждая сторона должна вернуть полученное по договору, то есть покупателю — деньги, а продавцу — квартиру. Именно на это указывает и позиция Лурье, которая ранее обжаловала решения нижестоящих судов и пытается добиться четкого закрепления этого принципа в ее деле.
Так называемый «эффект Долиной» уже вышел за рамки одной истории: юристы и СМИ фиксируют всплеск споров, когда собственники добиваются отката сделок спустя месяцы и даже годы, а покупатели остаются и без жилья, и без средств. На этом фоне растет тревога на рынке: часть людей продолжает платить ипотеку за квартиры, которые им фактически уже не принадлежат.
На проблему отреагировали в Госдуме: профильный комитет сообщил, что запрета на продажу квартир пенсионерами вводить не планируется, чтобы не лишать пожилых людей права распоряжаться имуществом. Вместо этого обсуждаются дополнительные гарантии — обязательное нотариальное оформление сделок с единственным жильем, страхование титула и использование эскроу-счетов, где деньги покупателя временно блокируются до проверки чистоты сделки.
Дальнейшая развязка истории с квартирой Долиной теперь во многом зависит от позиции Верховного суда, который изучает жалобу покупательницы. Юристы ожидают, что итоговое решение может повлиять не только на судьбу Лурье и певицы, но и на подход судов к подобным спорам о недвижимости по всей стране.