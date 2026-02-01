Лисы с признаками болезни стали чаще выходить к людям в Башкирии

С начала года в Башкирии зафиксировано более 50 сообщений о приближении лисиц к населенным пунктам. Об этом проинформировал региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.
Особое внимание ведомство уделило инциденту, произошедшему 20 января в Кармаскалинском районе. Дикая лиса напала на домашнюю собаку на территории частного домовладения.
Представители Госкомитета напомнили жителям республики о необходимости соблюдения мер предосторожности при встрече с дикими животными.
- Не следует пытаться кормить лисиц.
- Важно избегать действий, которые могут быть расценены как агрессия, и не провоцировать животное.
- Рекомендуется сохранять спокойствие и медленно отходить, давая лисице возможность уйти.
Специалисты отмечают, что лисы являются одними из основных переносчиков бешенства. Отсутствие страха перед человеком и приближение к населенным пунктам могут указывать на наличие у животного этого опасного заболевания.