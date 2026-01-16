Депутаты Башкирии обсудят право льготников на поиск земли под ИЖС

Депутаты Курултая рассмотрят поправки в земельный закон на январской сессии. Если их примут, многодетные семьи и другие льготники перестанут зависеть от предложений чиновников и получат право самостоятельно выбирать и оформлять землю для строительства дома. Об этом пишет Коммерсант-Уфа.
Как изменится порядок
Сейчас участки формируют муниципалитеты: они находят свободную землю, ставят ее на кадастровый учет и предлагают очередникам. Людям приходится ждать или соглашаться на то, что дают.
Законопроект предлагает альтернативу: граждане смогут сами искать свободные территории и инициировать их оформление. В пресс-службе парламента подчеркивают: это право, а не обязанность. Если у льготника нет возможности искать землю самому, он может ждать предложения от властей по старой схеме.
Требования к участку
Выбрать любое место нельзя. Чтобы администрация утвердила выбор, земля должна соответствовать трем критериям:
- Находиться строго в границах населенного пункта.
- Располагаться в территориальной зоне, разрешающей индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
- Соответствовать документам территориального планирования и местным правилам землепользования.
Инструкция: как получить землю по новым правилам
Процедура, описанная в законопроекте, выглядит так:
- Найти участок. Льготник самостоятельно находит свободную территорию, соответствующую требованиям.
- Подать заявление. Нужно обратиться за предварительным согласованием предоставления участка.
- Куда нести документы. Заявление принимают в Минземимущества РБ или в уполномоченном органе местного самоуправления (администрации района/города).
- Получить землю. Положительное решение о согласовании становится основанием, чтобы бесплатно получить участок в собственность.
Справка
Власти упрощают земельные процедуры на фоне снижения темпов ввода жилья. За 11 месяцев 2025 года в республике ввели 2,15 млн м², тогда как годом ранее показатель превышал 3 млн м². Возможность самостоятельно выбирать землю должна стимулировать частное строительство.
Кроме того, в Башкирии продолжает действовать альтернатива земельному участку — денежная выплата. Граждане, вставшие в очередь до 31 декабря 2025 года, могут вместо земли получить сертификат на 250 000 рублей.