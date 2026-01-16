0
8 часов
Новости

Депутаты Башкирии обсудят право льготников на поиск земли под ИЖС

Законопроект позволит гражданам искать свободные территории и инициировать их оформление. Процедура потребует согласования с властями и соблюдения градостроительных норм.
заброшенный земельный участок
©rutube

Депутаты Курултая рассмотрят поправки в земельный закон на январской сессии. Если их примут, многодетные семьи и другие льготники перестанут зависеть от предложений чиновников и получат право самостоятельно выбирать и оформлять землю для строительства дома. Об этом пишет Коммерсант-Уфа.

Содержание
  1. Как изменится порядок
  2. Требования к участку
  3. Инструкция: как получить землю по новым правилам
  4. Справка

Как изменится порядок

Сейчас участки формируют муниципалитеты: они находят свободную землю, ставят ее на кадастровый учет и предлагают очередникам. Людям приходится ждать или соглашаться на то, что дают.

Законопроект предлагает альтернативу: граждане смогут сами искать свободные территории и инициировать их оформление. В пресс-службе парламента подчеркивают: это право, а не обязанность. Если у льготника нет возможности искать землю самому, он может ждать предложения от властей по старой схеме.

Требования к участку

Выбрать любое место нельзя. Чтобы администрация утвердила выбор, земля должна соответствовать трем критериям:

  • Находиться строго в границах населенного пункта.
  • Располагаться в территориальной зоне, разрешающей индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
  • Соответствовать документам территориального планирования и местным правилам землепользования.

Инструкция: как получить землю по новым правилам

Процедура, описанная в законопроекте, выглядит так:

  1. Найти участок. Льготник самостоятельно находит свободную территорию, соответствующую требованиям.
  2. Подать заявление. Нужно обратиться за предварительным согласованием предоставления участка.
  3. Куда нести документы. Заявление принимают в Минземимущества РБ или в уполномоченном органе местного самоуправления (администрации района/города).
  4. Получить землю. Положительное решение о согласовании становится основанием, чтобы бесплатно получить участок в собственность.

Справка

Власти упрощают земельные процедуры на фоне снижения темпов ввода жилья. За 11 месяцев 2025 года в республике ввели 2,15 млн м², тогда как годом ранее показатель превышал 3 млн м². Возможность самостоятельно выбирать землю должна стимулировать частное строительство.

Кроме того, в Башкирии продолжает действовать альтернатива земельному участку — денежная выплата. Граждане, вставшие в очередь до 31 декабря 2025 года, могут вместо земли получить сертификат на 250 000 рублей.

Похожие записи
0
15.01.2026
Новости

В Курултае Башкирии назвали средний возраст занятого жителя региона

рука пожилого человека
Депутат Рустем Ахунов представил данные о демографии Башкирии: население стареет, доля молодежи снижается, а средний возраст работника достиг 42 лет.
0
14.01.2026
Политика

Ветеранам-военкорам Башкирии разрешат проходить к чиновникам без очереди

радий хабиров с военкором
Ветеранам военной журналистики в Башкирии хотят дать право на прием в госструктурах без очереди — проект рассмотрят в январе
0
13.01.2026
Новости

Суд оштрафовал москвичку на 3000 рублей за оскорбление в Telegram

девушка разговаривает по телефону
Московский суд оштрафовал женщину на 3000 рублей за оскорбительное аудиосообщение. Анализируем судебную практику в Башкирии и правовые нормы защиты чести и достоинства.
0
13.01.2026
Новости

Минстрой Башкирии предложил продлить отмену публичных слушаний при застройке на 2026 год

строительство дома
Министерство строительства республики опубликовало проект постановления, который продлевает особый порядок градостроительной деятельности. Власти планируют еще на год разрешить утверждать и менять планировку территорий без обсуждения с жителями.
0
01.01.2026
Новости

С 2026 года дачникам грозят штрафы до 50 тысяч рублей за заброшенные участки

участок земли с забором
С 2026 года Росреестр будет проверять дачные и садовые участки по всей России с помощью дронов и спутников — без выезда инспекторов на место. За заброшенную землю владельцам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч
0
30.12.2025
Новости

В МВД назвали шесть отметок, которые можно будет ставить в паспорт с 2026 года

паспорт
С 1 января 2026 года россияне смогут ставить в паспорт номер записи из единого реестра населения (ИД ЕРН) вместо ИНН. Новый штамп упростит оформление льгот и сделок с недвижимостью, сообщили в МВД.
0
29.12.2025
Новости

Указом Путина мессенджер Max стал обязательным для домовых чатов

логотип мессенджера max
Управляющие компании и поставщики ресурсов должны общаться с собственниками квартир через национальный мессенджер «Мах». Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
0
29.12.2025
Новости

Путин разрешил использовать мессенджер MAX вместо паспорта

мессенджер max на смартфоне
Президент России подписал закон: теперь подтвердить личность и возраст можно через приложение MAX. С 29 декабря бумажный паспорт в магазине или кинотеатре больше не нужен — достаточно показать QR-код на экране смартфона.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.