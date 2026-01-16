Депутаты Башкирии обсудят право льготников на поиск земли под ИЖС

Законопроект позволит гражданам искать свободные территории и инициировать их оформление. Процедура потребует согласования с властями и соблюдения градостроительных норм.

Депутаты Курултая рассмотрят поправки в земельный закон на январской сессии. Если их примут, многодетные семьи и другие льготники перестанут зависеть от предложений чиновников и получат право самостоятельно выбирать и оформлять землю для строительства дома. Об этом пишет Коммерсант-Уфа.

Как изменится порядок

Сейчас участки формируют муниципалитеты: они находят свободную землю, ставят ее на кадастровый учет и предлагают очередникам. Людям приходится ждать или соглашаться на то, что дают.

Законопроект предлагает альтернативу: граждане смогут сами искать свободные территории и инициировать их оформление. В пресс-службе парламента подчеркивают: это право, а не обязанность. Если у льготника нет возможности искать землю самому, он может ждать предложения от властей по старой схеме.

Требования к участку

Выбрать любое место нельзя. Чтобы администрация утвердила выбор, земля должна соответствовать трем критериям:

Находиться строго в границах населенного пункта .

. Располагаться в территориальной зоне, разрешающей индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) .

. Соответствовать документам территориального планирования и местным правилам землепользования.

Инструкция: как получить землю по новым правилам

Процедура, описанная в законопроекте, выглядит так:

Найти участок. Льготник самостоятельно находит свободную территорию, соответствующую требованиям. Подать заявление. Нужно обратиться за предварительным согласованием предоставления участка. Куда нести документы. Заявление принимают в Минземимущества РБ или в уполномоченном органе местного самоуправления (администрации района/города). Получить землю. Положительное решение о согласовании становится основанием, чтобы бесплатно получить участок в собственность.

Справка

Власти упрощают земельные процедуры на фоне снижения темпов ввода жилья. За 11 месяцев 2025 года в республике ввели 2,15 млн м², тогда как годом ранее показатель превышал 3 млн м². Возможность самостоятельно выбирать землю должна стимулировать частное строительство.

Кроме того, в Башкирии продолжает действовать альтернатива земельному участку — денежная выплата. Граждане, вставшие в очередь до 31 декабря 2025 года, могут вместо земли получить сертификат на 250 000 рублей.