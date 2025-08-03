Лежак за 1800 и горы мусора: чем на самом деле встречает Соль-Илецк

Популярный у жителей Башкирии курорт Соль-Илецк оказался в центре нового недовольства. Горы мусора, завышенные цены и бездействие властей вызвали шквал негодования в соцсетях, где туристы и местные жители пытаются выяснить, кто виноват.

«Курорт одного раза» — именно такой вердикт всё чаще выносят туристы Соль-Илецку. Очередное недовольство выразили туристы после того, как одна из отдыхающих поделилась в сети своими смешанными чувствами: лечебная вода — хорошо, а вот грязь на улицах и заоблачные цены — очень плохо.

В комментариях местные жители не стали отмалчиваться и признались: они и сами в шоке от происходящего.

«Каждый год одно и то же: грязь, бардак, цены растут, а толку никакого. Хозяина в городе нет», — пишут они, обвиняя в равной степени и туристов, которые «приезжают и гадят», и власти, которые годами игнорируют проблемы.

Причины хаоса, по их словам, системные. Мусор вывозят в лучшем случае раз в неделю, и он гниёт на солнце. Урн в туристических зонах днём с огнём не сыщешь, а многие отели и гостевые дома, по слухам, экономят на утилизации отходов.

Особенно ярко контраст виден в сравнении.

«В Кабардинке отдыхающих в разы больше, но везде чисто. Здесь же лежак за 1800 рублей, и вокруг вонь», — возмущается одна из туристок.

На фоне этого бардака особенно цинично звучат отчёты о миллиардах, которые якобы выделяются на развитие инфраструктуры. «Куда они деваются?» — этот риторический вопрос стал лейтмотивом всей дискуссии.

Впрочем, нашлись и защитники курорта. Они утверждают, что отдых здесь по-прежнему бюджетный, а в мусоре виноваты сами отдыхающие. Их главный аргумент: «Не надо мусорить там, где отдыхаешь».