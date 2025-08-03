Лежак за 1800 и горы мусора: чем на самом деле встречает Соль-Илецк

Популярный у жителей Башкирии курорт Соль-Илецк оказался в центре нового недовольства. Горы мусора, завышенные цены и бездействие властей вызвали шквал негодования в соцсетях, где туристы и местные жители пытаются выяснить, кто виноват. ©rutube
«Курорт одного раза» — именно такой вердикт всё чаще выносят туристы Соль-Илецку. Очередное недовольство выразили туристы после того, как одна из отдыхающих поделилась в сети своими смешанными чувствами: лечебная вода — хорошо, а вот грязь на улицах и заоблачные цены — очень плохо.
В комментариях местные жители не стали отмалчиваться и признались: они и сами в шоке от происходящего.
«Каждый год одно и то же: грязь, бардак, цены растут, а толку никакого. Хозяина в городе нет», — пишут они, обвиняя в равной степени и туристов, которые «приезжают и гадят», и власти, которые годами игнорируют проблемы.
Причины хаоса, по их словам, системные. Мусор вывозят в лучшем случае раз в неделю, и он гниёт на солнце. Урн в туристических зонах днём с огнём не сыщешь, а многие отели и гостевые дома, по слухам, экономят на утилизации отходов.
Особенно ярко контраст виден в сравнении.
«В Кабардинке отдыхающих в разы больше, но везде чисто. Здесь же лежак за 1800 рублей, и вокруг вонь», — возмущается одна из туристок.
На фоне этого бардака особенно цинично звучат отчёты о миллиардах, которые якобы выделяются на развитие инфраструктуры. «Куда они деваются?» — этот риторический вопрос стал лейтмотивом всей дискуссии.
Впрочем, нашлись и защитники курорта. Они утверждают, что отдых здесь по-прежнему бюджетный, а в мусоре виноваты сами отдыхающие. Их главный аргумент: «Не надо мусорить там, где отдыхаешь».
- С чего вообще началась история Соль-Илецка как курорта?
История лечебного использования местных озер началась еще в середине XIX века. В 1852 году военное ведомство организовало здесь курорт для лечения солдат, которых называли «слабосильной командой». Условия были очень простыми: на берегу построили балаган для жилья, а для подогрева озерной воды и грязи использовали печи, сложенные прямо под открытым небом. Врачи отсутствовали, и солдаты купались по своему усмотрению. Только в 1878 году, после строительства лечебницы, сюда начали приезжать пациенты по рекомендациям докторов.
- Город всегда был только курортом?
Нет, его история гораздо глубже и тесно связана с добычей соли. Город был основан в 1754 году как крепость Илецкая Защита для охраны соляных промыслов от набегов кочевников. Добыча соли здесь велась еще с XVI века, а с XVIII века стала государственной монополией, для чего на рудники массово ссылали каторжников.
- Чем так знаменита местная соль, помимо лечебных свойств?
Илецкая соль исторически считалась одной из лучших в мире. Еще Михаил Ломоносов описывал ее как самую твердую и наименее впитывающую влагу. В XIX и XX веках илецкую соль отправляли на международные выставки в Париж, где она получала высшие награды, что подтверждало ее исключительное качество.
- Есть ли у города другие, менее известные стороны?
Да, в Соль-Илецке находится одна из самых известных в России колоний особого режима для пожизненно осуждённых — «Чёрный дельфин». Её история начинается с 1773 года, когда после подавления восстания Пугачёва здесь появился илецкий острог для ссыльных.
- Связано ли название города с его частыми переименованиями?
Да, город несколько раз менял своё имя. Изначально крепость называлась Илецкая Защита, в 1865 году она стала безуездным городом Илецк. В XX веке его переименовывали в Илецкое (1920), затем в Соль-Илецк (апрель 1935), снова в Илецкую Защиту (декабрь 1935) и только в мае 1945 года за городом окончательно закрепилось современное название Соль-Илецк.
- Кроме соли и туризма, чем еще известен этот регион?
Соль-Илецкий район является одним из главных центров бахчеводства в России. Местные арбузы и дыни широко известны по всей стране и считаются своего рода брендом региона, наряду с солью.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.