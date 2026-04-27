Летом 2026 года Башкирия примет 200 тысяч детей в 1940 лагерях

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о подготовке к летнему оздоровительному сезону: 1940 учреждений примут свыше 200 тысяч детей, в том числе 600 из ДНР и ЛНР.

В Башкирии этим летом заработают 1940 детских лагерей. Об этом 27 апреля сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.

Регион планирует принять свыше 200 тысяч детей. Среди них — 600 ребят из ДНР и ЛНР. Особый приоритет традиционно получают дети участников СВО. За последние три года бесплатные профильные смены посетили свыше 10 тысяч таких детей.

Назаров сформулировал требования к организации отдыха:

«Важно обеспечить не только интересный, но и безопасный отдых. Нужны охрана, медицинское сопровождение, качественное питание и полное соблюдение санитарных норм».

К сезону готовятся 30 тысяч сотрудников — каждый из них пройдёт специальное обучение. До 20 мая все учреждения должны получить санитарные заключения. Первые смены начнутся 1 июня.

В летнем сезоне 2025 года Башкортостан также рассчитывал принять свыше 200 тысяч детей. Тогда региональные лагеря занимались обновлением инфраструктуры. В частности, в Баймакском районе в лагере «Орлёнок» провели капитальный ремонт и строят два быстровозводимых корпуса.

В Башкирии существует механизм компенсации стоимости путёвок. Сертификат покрывает 70% цены, а его размер на летний период 2024 года составлял 17 493 рубля. Получить сертификат можно через государственную информационную систему учёта детей республики.

Согласно федеральному закону, вступившему в силу 24 июня, дети участников СВО вправе получать места в летних лагерях в первоочередном и внеочередном порядке. Соответствующий сервис доступен на портале Госуслуг.