Летний сюрприз: жителям Башкирии с 1 июля выставят новые счета за коммуналку

С 1 июля в Башкирии вводятся новые тарифы на коммуналку. Суммы в платёжках в среднем вырастут на 13%, вода — сразу на 27%. Готовим кошельки к летнему сезону.

Июль приготовил финансовый сюрприз жителям Башкирии. С первого числа в республике начинают действовать новые ценники почти на все коммунальные услуги.

Рекордсменом по подорожанию оказалась вода. За неё придётся платить в среднем на 27% больше. Для жителей Уфы кубометр холодной воды теперь будет стоить 39,86 рубля, а водоотведение — 43,81 рубля.

Теплоснабжение тоже не отстаёт, прибавив в цене 16,5%. За ним следует электроэнергия с ростом на 12,6%. Газоснабжение подорожает на 10,3%, вывоз мусора — на 11,8%. По сути, подорожало всё, за что мы платим ежемесячно.

Система расчёта за свет теперь усложнилась. Власти ввели три диапазона потребления, чтобы, по их словам, прищучить майнеров. Обычные горожане без электроплит будут платить 4,91 рубля за кВт⋅ч в первом диапазоне. Для многодетных семей сохранили льготные условия — для них потребление всегда считается по минимальному тарифу, сколько бы они ни потратили.

Хотя цифры выглядят пугающе, власти установили потолок. Распоряжением главы республики максимальное увеличение всей коммунальной платёжки не может превышать 16,7%. Это предельный индекс, который утвердили на федеральном уровне. Средний же рост по региону зафиксирован на уровне 14,6%.

Как объясняют в Госдуме, такая индексация — мера вынужденная. По словам члена комитета по ЖКХ Александра Якубовского, деньги необходимы в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых сильно изношена.

Впрочем, это, похоже, не последнее повышение. Согласно прогнозам, с 1 июля 2026 года тарифы в стране могут вырасти ещё на 5,4%, а в 2027 году — на 4,8%. Так что привыкать к новым цифрам в квитанциях придётся надолго.

Сравнительная таблица тарифов на ЖКУ в Уфе

Услуга Старая цена (до 1 июля) Новая цена (с 1 июля) Рост Холодная вода 34,97 руб./м³ 39,86 руб./м³ +13,7% Водоотведение (канализация) 38,44 руб./м³ 43,81 руб./м³ +14,1% Отопление 2831,17 руб./Гкал 3292,93 руб./Гкал +16,1-16,5% Электроэнергия Единый тариф Зависит от потребления (см. примечание) +12,6% (в среднем) Газоснабжение Нет данных Нет данных +10,3% Вывоз мусора (ТКО) Нет данных Нет данных +11,8%

Примечание: как теперь считается плата за свет

С 1 июля 2025 года в Башкирии введена трёхступенчатая система тарифов на электроэнергию. Цена зависит от объёма месячного потребления. Это сделано для борьбы с майнерами, но коснётся всех.

Диапазон 1 (до 3900 кВт⋅ч в месяц):

4,91 рубля за кВт⋅ч для городских квартир без электроплит.

за кВт⋅ч для городских квартир без электроплит. 3,44 рубля за кВт⋅ч для квартир с электроплитами и для всех сельских домов .

Диапазон 2 (от 3901 до 6000 кВт⋅ч в месяц):

7,99 рубля за кВт⋅ч для квартир без электроплит.

за кВт⋅ч для квартир без электроплит. 5,59 рубля за кВт⋅ч для квартир с электроплитами и для села .

Диапазон 3 (свыше 6000 кВт⋅ч в месяц):

8,76 рубля за кВт⋅ч для квартир без электроплит.

за кВт⋅ч для квартир без электроплит. 6,13 рубля за кВт⋅ч для квартир с электроплитами и для села .