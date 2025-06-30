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Летний сюрприз: жителям Башкирии с 1 июля выставят новые счета за коммуналку

С 1 июля в Башкирии вводятся новые тарифы на коммуналку. Суммы в платёжках в среднем вырастут на 13%, вода — сразу на 27%. Готовим кошельки к летнему сезону.
квитаниця на оплату ЖКХ
©rutube

Июль приготовил финансовый сюрприз жителям Башкирии. С первого числа в республике начинают действовать новые ценники почти на все коммунальные услуги.

Рекордсменом по подорожанию оказалась вода. За неё придётся платить в среднем на 27% больше. Для жителей Уфы кубометр холодной воды теперь будет стоить 39,86 рубля, а водоотведение — 43,81 рубля.

Теплоснабжение тоже не отстаёт, прибавив в цене 16,5%. За ним следует электроэнергия с ростом на 12,6%. Газоснабжение подорожает на 10,3%, вывоз мусора — на 11,8%. По сути, подорожало всё, за что мы платим ежемесячно.

Система расчёта за свет теперь усложнилась. Власти ввели три диапазона потребления, чтобы, по их словам, прищучить майнеров. Обычные горожане без электроплит будут платить 4,91 рубля за кВт⋅ч в первом диапазоне. Для многодетных семей сохранили льготные условия — для них потребление всегда считается по минимальному тарифу, сколько бы они ни потратили.

Хотя цифры выглядят пугающе, власти установили потолок. Распоряжением главы республики максимальное увеличение всей коммунальной платёжки не может превышать 16,7%. Это предельный индекс, который утвердили на федеральном уровне. Средний же рост по региону зафиксирован на уровне 14,6%.

Как объясняют в Госдуме, такая индексация — мера вынужденная. По словам члена комитета по ЖКХ Александра Якубовского, деньги необходимы в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых сильно изношена.

Впрочем, это, похоже, не последнее повышение. Согласно прогнозам, с 1 июля 2026 года тарифы в стране могут вырасти ещё на 5,4%, а в 2027 году — на 4,8%. Так что привыкать к новым цифрам в квитанциях придётся надолго.

Сравнительная таблица тарифов на ЖКУ в Уфе

Услуга Старая цена (до 1 июля) Новая цена (с 1 июля) Рост
Холодная вода 34,97 руб./м³ 39,86 руб./м³ +13,7%
Водоотведение (канализация) 38,44 руб./м³ 43,81 руб./м³ +14,1%
Отопление 2831,17 руб./Гкал 3292,93 руб./Гкал +16,1-16,5%
Электроэнергия Единый тариф Зависит от потребления (см. примечание) +12,6% (в среднем)
Газоснабжение Нет данных Нет данных +10,3%
Вывоз мусора (ТКО) Нет данных Нет данных +11,8%

Примечание: как теперь считается плата за свет

С 1 июля 2025 года в Башкирии введена трёхступенчатая система тарифов на электроэнергию. Цена зависит от объёма месячного потребления. Это сделано для борьбы с майнерами, но коснётся всех.

  • Диапазон 1 (до 3900 кВт⋅ч в месяц):

  • 4,91 рубля за кВт⋅ч для городских квартир без электроплит.
  • 3,44 рубля за кВт⋅ч для квартир с электроплитами и для всех сельских домов.

  • Диапазон 2 (от 3901 до 6000 кВт⋅ч в месяц):

  • 7,99 рубля за кВт⋅ч для квартир без электроплит.
  • 5,59 рубля за кВт⋅ч для квартир с электроплитами и для села.

  • Диапазон 3 (свыше 6000 кВт⋅ч в месяц):

  • 8,76 рубля за кВт⋅ч для квартир без электроплит.
  • 6,13 рубля за кВт⋅ч для квартир с электроплитами и для села.
Почему тарифы подскочили так резко и сразу на всё? 13% — это очень много.
Это не спонтанное решение, а результат нескольких факторов. Во-первых, это общероссийский тренд: правительство РФ утвердило индексы повышения для всех регионов. Во-вторых, как объясняют власти, это вынужденная мера для спасения коммунальной инфраструктуры. Износ сетей по стране достигает 60%, и без этих денег зимой есть риск остаться без тепла и воды. Наконец, подорожали и сами ресурсы, например, оптовые цены на газ выросли более чем на 11%, что тянет за собой всё остальное.
Кто именно решает, насколько поднять цены? Это Москва или наши местные чиновники?
Это двухуровневая система. Сначала Правительство России устанавливает для каждого региона средний индекс повышения и максимально допустимый потолок. Для Башкирии на 2025 год базовый индекс установили на уровне 14,6%, а потолок — 16,7%. А уже конкретные тарифы на воду, тепло и свет в рамках этого коридора утверждает наш региональный орган — Госкомитет Республики Башкортостан по тарифам.
Эта новая система тарифов на свет с тремя диапазонами — я теперь буду платить больше?
Скорее всего, нет. Эта система нацелена в основном на тех, кто потребляет аномально много электричества, например, на подпольных майнеров. Первый, самый дешёвый диапазон, рассчитан на потребление до 3 900 кВт·ч в месяц. Средняя семья в квартире редко выходит за пределы 300–500 кВт·ч. Так что подавляющее большинство жителей останется в рамках минимального тарифа. Кроме того, для многодетных семей всегда будет действовать только льготный тариф, сколько бы они ни потратили.
Хорошо, цены выросли. А есть ли какие-то законные способы платить меньше или получить помощь от государства?
Да, есть. Государство предлагает два основных вида поддержки:

Льготы для отдельных категорий. Ветераны, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% расходов на ЖКУ.

Субсидия по доходам. Если ваша семья тратит на оплату коммуналки больше 22% от своего совокупного дохода, вы можете оформить субсидию. Государство будет компенсировать вам эту разницу.

Для оформления нужно обратиться в Республиканский центр субсидий. Кстати, Башкирия уже применяла похожую меру поддержки: в 2013 году жителям выплачивали адресную социальную выплату (АСВ), чтобы сгладить эффект от роста тарифов.
Это самый большой скачок цен в истории Уфы или бывало и хуже?
Нынешнее повышение — одно из самых значительных, но не рекордное. Например, если посмотреть на архивы, то в 2013 году в Уфе тарифы тоже серьёзно росли. Но тогда скачок по отдельным позициям был ещё более шокирующим: горячая вода подорожала почти на 30%, а тепловая энергия — на целых 35,8%. Так что, к сожалению, уфимцы уже переживали подобные ценовые штормы.
тарифы ЖКХ
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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