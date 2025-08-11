Лесник в Башкирии наткнулся на инопланетный гриб

В башкирском заказнике нашли удивительный гриб-звезду. Выглядит как инопланетный цветок, но на вкус никакой. Есть не советуют, только любоваться.

О странной находке в лесах республики отчиталось Министерство экологии Башкирии. Инспектор Сергей Бессилин во время обхода территории наткнулся на удивительный экземпляр в заказнике «Бижбулякский».

Гриб, известный как звездовик бахромчатый, выглядит будто пришелец с другой планеты. Созревая, его внешняя оболочка лопается на несколько лопастей, которые изгибаются и превращают его в настоящую звезду. Этот процесс медленный, поэтому увидеть такое чудо можно почти круглый год.

Находка была сделана в хвойном лесу, где эти организмы предпочитают расти. Именно там инспектор и обнаружил этот причудливый гриб, который сначала развивается под землей и лишь потом выходит на поверхность.

Попробовать диковинку на вкус не получится. Мякоть у звездовика жёсткая, без выраженного запаха или вкусовых качеств. Так что в корзинку грибника ему путь заказан, годится только для фотосессий.

«Бижбулякский» заказник — это не просто лес. Территория находится под особой охраной, ведь здесь обитает целая колония сурков-байбаков, занесенных в Красную книгу республики.

Чем так уникален этот гриб, кроме своей «звездной» формы?

Звездовик бахромчатый (лат. Geastrum fimbriatum), также известный как геоаструм бахромчатый или звездовик сидящий, начинает свое развитие под землей в виде шаровидного тела диаметром 1–4 см. Его название «бахромчатый» происходит не от лопастей-«лучей», а от бахромы вокруг отверстия, через которое гриб выпускает споры. Эти грибы могут расти не только поодиночке, но и группами, иногда образуя «ведьмины кольца».

В статье говорится, что гриб не рекомендуется к употреблению. Он ядовит?

Нет, ядовитых веществ в звездовиках не обнаружено. Большинство источников классифицируют его как несъедобный из-за жесткой мякоти и отсутствия выраженного вкуса и запаха. Однако некоторые классифицируют его как условно-съедобный гриб четвертой (самой низкой) категории, который можно употреблять в пищу только в очень молодом возрасте, пока внутренняя часть (глеба) белая и упругая. В России традиции его употребления в пищу нет.

Обладает ли звездовик какими-либо полезными свойствами?

Да, этот гриб известен в народной медицине. Его плодовые тела и споровый порошок обладают антибактериальными и кровоостанавливающими свойствами. В прошлом их использовали в качестве природного пластыря для остановки крови и дезинфекции ран.

Насколько редок этот гриб и где еще он встречается, кроме Башкирии?

Звездовик бахромчатый — это вид-космополит, который встречается практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Несмотря на широкое распространение, в России он считается довольно редким. Он занесен в Красные книги ряда регионов, например, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Его можно найти не только в хвойных, как указано в новости, но и в лиственных и смешанных лесах, преимущественно на щелочных почвах.

Что еще интересного в заказнике «Бижбулякский», помимо грибов и сурков?

Государственный природный заказник «Бижбулякский» был создан в 1989 году в первую очередь для охраны и восстановления популяции сурка-байбака. Его ландшафт — это не только леса, но и платообразная возвышенность с широколиственными лесами из дуба, липы и клена, а также участками каменистых степей. Здесь обитают и другие краснокнижные виды:

Животные : Беркут, филин, выдра, а в реках — ручьевая форель и европейский хариус.

: Беркут, филин, выдра, а в реках — ручьевая форель и европейский хариус. Растения: Ковыль перистый, копеечник крупноцветковый и тонконог жестколистный.

Почему колония сурков-байбаков, упомянутая в статье, так важна?

Колония сурков-байбаков на территории заказника — одна из крупнейших в Башкирии, она насчитывает около двух тысяч особей. Эти животные, занесенные в Красную книгу республики, играют важную роль в экосистеме. Они живут семьями в глубоких норах, питаются исключительно растениями и общаются с помощью характерного свиста, предупреждая друг друга об опасности. Именно для сохранения этой уникальной популяции и был организован заказник.