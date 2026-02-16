0
Новости

Ленара Иванова ушла с поста министра семьи Башкирии в Курултай

Ленара Иванова оставила должность министра семьи и труда Башкирии и переходит на работу в Госсобрание—Курултай республики.
Ленара Иванова
©Ленара Иванова / ВКонтакте

Глава Минтруда Башкортостана Ленара Иванова покинула правительство республики после 15 лет работы. Она переходит в Госсобрание — Курултай. Об отставке объявили на оперативном совещании в правительстве региона.

Среди возможных кандидатов на пост главы ведомства называется Ольга Кабанова. Ранее она работала первым заместителем Ивановой и курировала основные направления министерства.

Ряд СМИ связывает кадровые перестановки с необходимостью перестроить работу с участниками спецоперации. По их данным, руководство республики намерено усилить поддержку военных и их семей, поскольку ранее в этой сфере фиксировались недоработки.

Ленара Иванова возглавляла социальное ведомство с 2010 года. За это время министерство несколько раз меняло название, но руководитель оставался прежним. В определённый период чиновница совмещала руководство министерством со статусом вице-премьера правительства, однако в 2021 году утратила эту должность, оставшись только министром.

В 2023 году имя Ивановой появилось в международном контексте — Евросоюз включил её в санкционные списки.

