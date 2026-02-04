0
«Лень учить ПДД»: глава ГАИ Башкирии рассказал, почему молодёжь покупает поддельные права

Молодые водители в республике выбирают криминальную схему вместо законной сдачи экзамена из-за нежелания учиться и вникать в правила дорожного движения. Инспекторы ловят нарушителей, но не каждый день — фальшивки всплывают при проверке через специальную систему.
Главный госинспектор БДД по Башкирии Владимир Севастьянов выступил на итоговой пресс-конференции и объяснил причины растущего спроса на поддельные водительские удостоверения среди молодёжи. По его словам, кандидаты в водители приходят на экзамены, но часто не могут справиться с испытанием законным путём: одним не хватает знаний, другим — элементарного желания разбираться в Правилах дорожного движения. Именно тогда они обращаются к теневым услугам в интернете.

Сотрудники ГИБДД выявляют фальшивки с помощью федеральной базы данных: система показывает, что удостоверение с указанным номером либо не существует, либо зарегистрировано на другого человека. После обнаружения подделки нарушителя доставляют в районный отдел — там либо проводится административная проверка, либо возбуждается уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка документов), грозящее лишением свободы до года.

Сколько стоит «липа» и кого уже поймали

За последние месяцы в республике задержали несколько водителей с фальшивыми правами — и суммы, которые они заплатили мошенникам, впечатляют. 23-летний житель Мелеузовского района, завалив официальный экзамен, откликнулся на объявление в интернете и отдал за «дистанционное» удостоверение 89 тысяч рублей — документ пришёл почтой. Другой случай: 32-летний благовещенец купил поддельные права за 20 тысяч рублей, после чего его остановили на «девятке» — машину эвакуировали на спецстоянку.

Самая долгая история произошла в Бурзянском районе: 43-летняя женщина приобрела фальшивку ещё в 2019 году за 70 тысяч рублей через случайную соседку по больничной палате. Она ездила с поддельным удостоверением целых шесть лет, считая его настоящим, пока её не остановили за рулём «Гранты» без ОСАГО.

0
04.02.2026
Новости

Хабиров поручил проверить школы Башкирии на факты буллинга после ЧП в Уфе

хабиров дает интервью
Глава Башкирии провел экстренное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних на фоне резонансного ЧП в уфимской гимназии №16. Девятиклассник устроил стрельбу из пневматики, ранив учителя истории и взорвав петарду.
