Лариса Долина окончательно лишилась квартиры в Хамовниках по решению Верховного суда

Верховный суд РФ поставил точку в деле Ларисы Долиной. Квартира в Хамовниках остается у Полины Лурье, а певице грозит выселение до Нового года.

Верховный суд России опубликовал полный текст определения по громкому делу о недвижимости Ларисы Долиной. Высшая инстанция отменила вердикты всех предыдущих судов, которые ранее постановили вернуть элитные квадратные метры в Хамовниках народной артистке. Теперь законной владелицей окончательно признана Полина Лурье, а знаменитой певице отказано в иске о недействительности сделки.

Судьи посчитали, что статус «жертвы обмана» не дает автоматического права отбирать имущество у честного приобретателя. Коллегия ВС подчеркнула: Полина Лурье не знала о преступной схеме и заплатила реальные деньги, поэтому лишать её собственности нельзя. Фемида также указала на опытность Долиной в бизнесе, заметив, что звезда должна была осознавать риски при подписании документов.

Ранее юристы опасались, что победа певицы в районном суде создаст опасный прецедент, позволяющий любому обманутому продавцу легко аннулировать договора. Теперь практика «бабкинга» — когда пожилые люди под влиянием аферистов продают жилье, а потом возвращают его через суд, оставляя покупателей ни с чем, — официально пресечена на Верховным судом.

Сейчас Лариса Александровна фактически занимает чужую жилплощадь на птичьих правах. Вопрос о её принудительном выселении передан на новое рассмотрение в Мосгорсуд, заседание назначено на 25 декабря. Если артистка не съедет добровольно в ближайшие дни, её могут попросить освободить помещение с приставами прямо под бой курантов.

Напомним, летом 2024 года, Долина под влиянием мошенников продала 157-метровую квартиру за 112 миллионов рублей. Полученные деньги она перевела на «безопасные счета» кураторов, после чего те пропали. Покупательница Лурье все это время оставалась и без денег, и без ключей, пока три судебные инстанции встали на сторону звезду эстрады.

В предыдущих слушаниях Хамовнический суд и апелляция вставали на сторону певицы, ссылаясь на то, что она действовала в состоянии заблуждения. Защита упирала на психологическое давление со стороны телефонных террористов. Однако Верховный суд решил, что проблемы продавца с мошенниками не должны решаться за счет кошелька добросовестного покупателя.

Для рынка недвижимости это решение стало настоящим подарком к Новому году. Риелторы и нотариусы получили четкий сигнал: добросовестность приобретателя теперь защищена надежнее. Если человек проверил документы и честно заплатил, отобрать у него объект будет крайне сложно, даже если продавца «развели» по телефону.

Сама Полина Лурье, которая полтора года жила в подвешенном состоянии, наконец может готовиться к переезду. Деньги, уплаченные за квартиру, ей никто возвращать не собирался, так как у Долиной их уже не было. Теперь справедливость восстановлена, хотя и ценой драмы для народной артистки.