0
8 часов
Новости

Лагерю «Патриот» в Башкирии не удалось открыться раньше срока после ЧП

Глава башкирского лагеря «Авангард», где отравились дети, пытался по-быстрому возобновить работу. Но суд не оценил спешку — доказательств, что всё чисто, не нашлось.
Проверка сотрудниками Роспотребнадзора
©управление Роспотребнадзора по Башкирии

Попытку досрочно открыть лагерь «Авангард» в Стерлибашевском районе Башкирии не одобрили. Руководству не удалось убедить суд, что все нарушения устранены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Гендиректор парка «Патриот» Айнур Салимгареев направил ходатайство, уверяя, что все санитарные недочеты исправлены. Деятельность центра приостановили на 30 суток ещё в конце августа, и начальство, видимо, решило ускорить процесс.

Однако аргументы директора для суда прозвучали неубедительно. Инстанция не нашла весомых доказательств, что все нарушения действительно устранены и детям больше ничего не угрожает. Поэтому в просьбе было отказано, хотя постановление ещё можно обжаловать.

Напомним, причиной закрытия стала вспышка кишечной инфекции в середине августа. Тогда в больницу с жалобами на самочувствие обратились 25 человек, включая детей и вожатых. Шестнадцать из них пришлось госпитализировать.

Виновником переполоха оказался норовирус. Роспотребнадзор предварительно установил, что его нашли в анализах одного из работников пищеблока. Оттуда инфекция, судя по всему, и разлетелась по всему лагерю.

Похожие записи
0
18.09.2025
Криминал

В Уфе вынесли приговор бывшему бухгалтеру хоккейного клуба «Салават Юлаев»

дверь с табличкой судья
Бывший бухгалтер-кассир ХК «Салават Юлаев» получила 4,5 года колонии. Женщина похитила 5 млн у клуба и ещё 7 млн у знакомых под видом выгодных инвестиций.
0
06.09.2025
Новости

Приставы из-за шума опечатали сцену в уфимском «Арт-Квадрате»

пристав опечатывает территорию
В уфимском Арт-Квадрате тишина. Приставы опечатали сцену Box-Park на 20 суток после жалоб жителей и вердикта суда о критическом превышении децибел.
0
04.09.2025
Криминал

Житель Башкирии получил 3 года колонии за угрозы Росгвардии макетом автомата

полицейский ведет подсудимого
Рецидивист из Белебея решил попугать Росгвардию макетом АК в местном парке. Спектакль с учебным автоматом стоил ему трёх реальных лет строгого режима.
1
29.08.2025
Новости

В России выявили первый случай лихорадки чикунгунья

комар на руке
В России зарегистрирован первый заболевший лихорадкой чикунгунья. Пациент находится в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.
0
29.08.2025
Новости

В Башкирии из-за массового отравления на месяц закрыли детский лагерь «Патриот»

проверка прокуратуры
Стерлибашевский суд закрыл лагерь на месяц после отравления 25 человек норовирусом от работника кухни
0
28.08.2025
Криминал

В Уфе будут судить двух братьев за нападение с ножом на бригаду скорой помощи

дверь с табличкой судья
Два брата в Уфе подшофе вызвали скорую, а потом напали на неё с ножом. Мужчины колотили по машине и угрожали врачам. Теперь их ждёт суд.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.