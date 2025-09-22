Лагерю «Патриот» в Башкирии не удалось открыться раньше срока после ЧП

Глава башкирского лагеря «Авангард», где отравились дети, пытался по-быстрому возобновить работу. Но суд не оценил спешку — доказательств, что всё чисто, не нашлось.

Попытку досрочно открыть лагерь «Авангард» в Стерлибашевском районе Башкирии не одобрили. Руководству не удалось убедить суд, что все нарушения устранены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Гендиректор парка «Патриот» Айнур Салимгареев направил ходатайство, уверяя, что все санитарные недочеты исправлены. Деятельность центра приостановили на 30 суток ещё в конце августа, и начальство, видимо, решило ускорить процесс.

Однако аргументы директора для суда прозвучали неубедительно. Инстанция не нашла весомых доказательств, что все нарушения действительно устранены и детям больше ничего не угрожает. Поэтому в просьбе было отказано, хотя постановление ещё можно обжаловать.

Напомним, причиной закрытия стала вспышка кишечной инфекции в середине августа. Тогда в больницу с жалобами на самочувствие обратились 25 человек, включая детей и вожатых. Шестнадцать из них пришлось госпитализировать.

Виновником переполоха оказался норовирус. Роспотребнадзор предварительно установил, что его нашли в анализах одного из работников пищеблока. Оттуда инфекция, судя по всему, и разлетелась по всему лагерю.