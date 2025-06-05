Пресс-служба судов Башкортостана сообщила о провальной попытке владельцев детского лагеря вернуться к работе досрочно. Опечатанное заведение так и останется закрытым.

ООО «Витим» безуспешно просило суд снять административный запрет на деятельность лагеря в Туймазинском районе. Руководство компании ссылалось на присутствие 168 детей на территории и якобы активную работу по исправлению недочётов.

Главный пожарный инспектор выступил категорически против такой инициативы. Чиновник подчеркнул, что выявленные проблемы по-прежнему создают реальную опасность для жизни несовершеннолетних.

Ранее тот же суд уже наказал организацию за грубые нарушения пожарной безопасности по статье 20.4 КоАП. Лагерь закрыли на месяц, но владельцы решили не дожидаться окончания срока.

Изучив все материалы, судья пришёл к выводу о неготовности объекта к безопасной работе. Туймазинский межрайонный суд отказал в досрочном снятии ограничений с ООО «Витим».

Как оказалось, все обстоятельства, которые привели к первоначальному закрытию, остались без изменений. Словно замкнутый круг — проблемы никуда не делись, а дети по-прежнему находятся в потенциально опасной зоне.

По данным МЧС России, в 2025 году количество пожаров в детских учреждениях выросло на 12% по сравнению с предыдущим периодом. Как отмечали эксперты, особую тревогу вызывают летние лагеря, где концентрация детей максимальна при минимальном контроле безопасности.

Постановление суда еще можно обжаловать, но пока все нарушения не устранят полностью, лагерь останется под замком.