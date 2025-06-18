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Уфа зовёт молодёжь на историческую прогулку

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Администрация Уфы анонсировала бесплатный пеший квест для трудящейся молодежи, который состоится в конце месяца. Мероприятие «Уфа, гуляем!» запланировано на 25 июня и рассчитано на участников от 18 до 35 лет.

Квест посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и превратит прогулку по городу в познавательное путешествие. Маршрут охватит места, связанные с военным вкладом столицы Башкортостана и именами героев военного времени.

Участникам предстоит разгадывать головоломки, искать подсказки и демонстрировать знания истории родного города. Организаторы обещают командные испытания, которые помогут проявить сплоченность и эрудицию.

Мероприятие проводят городской Центр содействия занятости молодёжи совместно с Советом трудящейся молодёжи Уфы. Поддержку оказывают Комитет по делам молодёжи и команда CityGame Уфа.

Квест станет частью программы патриотического воспитания молодого поколения. События военных лет оживут в современном интерактивном формате, позволяя участникам почувствовать связь времен.

квест Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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