Уфа зовёт молодёжь на историческую прогулку

Администрация Уфы анонсировала бесплатный пеший квест для трудящейся молодежи, который состоится в конце месяца. Мероприятие «Уфа, гуляем!» запланировано на 25 июня и рассчитано на участников от 18 до 35 лет.

Квест посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и превратит прогулку по городу в познавательное путешествие. Маршрут охватит места, связанные с военным вкладом столицы Башкортостана и именами героев военного времени.

Участникам предстоит разгадывать головоломки, искать подсказки и демонстрировать знания истории родного города. Организаторы обещают командные испытания, которые помогут проявить сплоченность и эрудицию.

Мероприятие проводят городской Центр содействия занятости молодёжи совместно с Советом трудящейся молодёжи Уфы. Поддержку оказывают Комитет по делам молодёжи и команда CityGame Уфа.