Квартирный вопрос обострился: снять квартиру в Уфе стало заметно дороже

Снять квартиру в Уфе теперь дороже. Пока по всей стране ценники на аренду падают, в столице Башкирии они растут. Разбираемся, что происходит на рынке © rutube
Свежие новости с уфимского рынка недвижимости заставят многих заглянуть кошельки. Медианная стоимость долгосрочной аренды в городе по итогам июня достигла 28 тысяч рублей. Как сообщает Ufa1 со ссылкой на аналитиков «Яндекс Аренды», только за последний месяц цены выросли на 1,7%.
С начала года рост составил 1,3%. При этом на рынке настоящий ажиотаж: количество предложений за полгода увеличилось почти на 40%, а интерес со стороны потенциальных арендаторов — более чем на 44%. Спрос и предложение активно растут, подогревая цены.
На фоне остальной России Уфа и Санкт-Петербург выглядят как белые вороны. Почти во всех городах-миллионниках стоимость аренды с начала года снизилась, а у нас — выросла. Для сравнения, в Челябинске ставки упали на 3,2%, а в Краснодаре — на 2,7%.
Но самое интересное — это парадокс, который сложился на рынке. Пока аренда дорожает, цены на покупку квартир на вторичном рынке, наоборот, пошли вниз. По данным агентства Restate, за первое полугодие 2025 года Уфа стала одним из двух миллионников, где «вторичка» подешевела, пусть и незначительно — на 0,55%. Эксперты связывают это с переизбытком предложения на продажу.
Одновременно с этим дорожают новостройки. Как сообщает портал «Мир квартир», квадратный метр в новом доме в Уфе за первые шесть месяцев 2025 года прибавил в цене 3,5% и теперь стоит в среднем 173,8 тысячи рублей. Получается, что покупать новое жильё становится дороже, старое — чуть дешевле, а снимать — ощутимо накладнее.
Стоп, я запутался. В новости говорится, что покупать «вторичку» стало дешевле, а снимать — дороже. Как это вообще работает?
Это и есть главный парадокс уфимского рынка прямо сейчас. Всё дело в заградительных ставках по ипотеке, которые взлетели до 19–22%. Обычные покупатели просто не могут позволить себе такой кредит и уходят с рынка покупки на рынок аренды. В итоге спрос на съёмное жильё резко растёт, а за ним и цены. А продавцы «вторички», чтобы хоть кому-то продать свою квартиру, вынуждены делать скидки и немного снижать цены.
И что сейчас умнее делать в Уфе: влезать в ипотеку или спокойно снимать дальше?
Зависит от того, есть ли у вас доступ к льготам. Для обычного человека с рыночной ставкой ответ очевиден: аренда выгоднее. Платёж по ипотеке за среднюю квартиру может достигать 87 тысяч рублей в месяц, в то время как аренда той же квартиры обойдётся примерно в 25 тысяч. Но если вы проходите по льготным программам (например, «Семейная ипотека» под 6%), ситуация меняется. Ежемесячный платёж по такой ипотеке за новую квартиру может составить около 36 тысяч, что уже дешевле аренды аналогичного жилья с хорошим ремонтом (40–50 тысяч).
Этот ценовой бунт — чисто уфимская история? Или так везде?
Это аномалия, характерная именно для Уфы. Почти во всех крупных городах России аренда сейчас, наоборот, дешевеет. Уфимский феномен объясняется несколькими причинами. Во-первых, город активно развивается, строятся предприятия, которые привлекают специалистов из других регионов, а им всем нужно где-то жить. Во-вторых, не стоит забывать про традиционно высокий спрос со стороны студентов. Всё это создаёт на местном рынке уникальную ситуацию, идущую вразрез с общероссийскими трендами.
Хорошо, спрос вырос. Но ведь предложение тоже увеличилось, кучу квартир сдают. Почему это не сбивает цены?
Вы правы, предложение действительно выросло — за год на рынок вышло на 37-45% больше квартир. Многие инвесторы, которые раньше покупали жильё на стадии котлована, теперь начали его сдавать. Но спрос со стороны тех, кто «отвалился» от ипотеки, вырос ещё сильнее. В итоге рынок аренды сейчас напоминает вокзал в час пик: людей прибывает больше, чем свободных мест, и цены на билеты неизбежно ползут вверх.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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