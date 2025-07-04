Квартирный вопрос обострился: снять квартиру в Уфе стало заметно дороже

Снять квартиру в Уфе теперь дороже. Пока по всей стране ценники на аренду падают, в столице Башкирии они растут. Разбираемся, что происходит на рынке

Свежие новости с уфимского рынка недвижимости заставят многих заглянуть кошельки. Медианная стоимость долгосрочной аренды в городе по итогам июня достигла 28 тысяч рублей. Как сообщает Ufa1 со ссылкой на аналитиков «Яндекс Аренды», только за последний месяц цены выросли на 1,7%.

С начала года рост составил 1,3%. При этом на рынке настоящий ажиотаж: количество предложений за полгода увеличилось почти на 40%, а интерес со стороны потенциальных арендаторов — более чем на 44%. Спрос и предложение активно растут, подогревая цены.

На фоне остальной России Уфа и Санкт-Петербург выглядят как белые вороны. Почти во всех городах-миллионниках стоимость аренды с начала года снизилась, а у нас — выросла. Для сравнения, в Челябинске ставки упали на 3,2%, а в Краснодаре — на 2,7%.

Но самое интересное — это парадокс, который сложился на рынке. Пока аренда дорожает, цены на покупку квартир на вторичном рынке, наоборот, пошли вниз. По данным агентства Restate, за первое полугодие 2025 года Уфа стала одним из двух миллионников, где «вторичка» подешевела, пусть и незначительно — на 0,55%. Эксперты связывают это с переизбытком предложения на продажу.

Одновременно с этим дорожают новостройки. Как сообщает портал «Мир квартир», квадратный метр в новом доме в Уфе за первые шесть месяцев 2025 года прибавил в цене 3,5% и теперь стоит в среднем 173,8 тысячи рублей. Получается, что покупать новое жильё становится дороже, старое — чуть дешевле, а снимать — ощутимо накладнее.